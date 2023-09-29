中秋連假限3天！7-11「大罐」奶茶10元 全家拿鐵、醇奶茶買1送1
中秋節連假開跑，7-11即起至10月1日限定，自有品牌iselect阿薩姆奶茶四瓶組原價100元，特價40元，平均單罐只要10元，是奶茶控必囤的優惠！同時，全家今起也開跑中秋連假優惠，包括特濃拿鐵、仙女珍珠醇奶茶買1送1優惠；還有「Cheers強氣泡水」、「UCC無糖咖啡」、「曠世奇派玫瑰鹽巧克力大雪糕」、「老楊經典原味方塊酥」買1送1。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11自有品牌「iseLect阿薩姆奶茶」超殺優惠又來了，原價100元一組的iseLect阿薩姆奶茶550ml（4入組），即日起至10月1日前下殺每組40元，不限購買組數，平均單瓶只要10元，比市售的瓶裝飲品便宜，奶茶控可得抓緊腳步先囤貨。
迎接國際咖啡日，7-11也獨家開賣「韋恩西西里氣泡咖啡」，由CQI咖啡品質鑑定師嚴選中焙咖啡豆，利用閃萃工藝技術，打造出宛如手沖咖啡般口感細緻且不苦澀的咖啡，加入酸甜檸檬汁與清爽氣泡，冰冰涼涼超消暑，原價35元／瓶，10月31日前有2件8折、3件77折，最低單瓶只要27元開喝。
全家也在中秋連假29日起至10月1日，推出六大品項買1送1，包括「大杯特濃拿鐵」、「私品茶仙女珍珠醇奶茶」、「Cheers強氣泡水」、「UCC無糖咖啡」、「曠世奇派玫瑰鹽巧克力大雪糕」、「老楊經典原味方塊酥」皆享買1送1優惠。