不只保送國民黨！高嘉瑜：支持吳欣岱就是給韓國瑜當立法院長
針對台灣基進立委參選人吳欣岱指出，若前高雄市長韓國瑜擺上不分區，人民是連想罷免都沒辦法，呼籲大家一票都不要投給國民黨一事。民進黨立委、對手高嘉瑜諷刺，「正在堅持保送國民黨的人有什麼資格說這種話？」並直言「支持吳欣岱，就是給韓國瑜票源當立法院長」。
記者陳佩君／台北報導
媒體人趙少康自爆曾經與韓國瑜談「藍白合」，更拋出應該把韓國瑜列不分區立委名單第一名。吳欣岱直呼嚇死人，國民黨這招太絕了，想罷免都不行了，呼籲大家一票都不要投給國民黨。
對此，高嘉瑜指出，藍軍認為這次綠營國會無法過半，看起來正要推韓國瑜選立法院長，如果韓國瑜列國民黨不分區第一名，是為了搶國會龍頭，那麼韓國瑜的院長寶座票源，就是來自分裂綠營、實質保送國民黨的這些人。
高嘉瑜直言，現在票投吳欣岱，已經不只是保送國民黨了，而是真正投給韓國瑜、讓韓國瑜搶到立法院長，票投吳欣岱，讓國民黨立院直接多一席，最後就是成就韓國瑜的立法院長票數。
高嘉瑜諷刺，如果不是吳欣岱之流的，分裂綠營、保送國民黨，韓國瑜會對立法院長大位起心動念？韓國瑜的院長票源正是吳欣岱，所以「支持吳欣岱，就是給韓國瑜票源當立法院長」。