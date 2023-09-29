熊熊來襲！慶生餐會遇不速之客 墨國母「機智護兒」被讚翻
墨西哥一名媽媽，近日和兒子到公園野餐慶生，沒想到中途突然有隻黑熊闖入，還跳到餐桌上大吃美食，而這位媽媽不僅沒有驚慌失措，反而非常鎮定的摀住兒子的眼睛，把兒子的臉埋在自己懷中，就這樣安靜坐在原地，不驚動進食中的黑熊，最後平安度過這場危機，機智作法引發網友一片讚賞。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，這位媽媽名叫瑪西亞斯（Silvia Macias），25日她與親友一起到墨西哥北部新雷昂州（Nuevo León）的奇蓋普生態公園（Chipinque Ecological Park），替兒子聖地牙哥（Santiago）慶祝15歲生日，桌上擺了可口的食物和飲品，就在一家人享受這溫馨愉快的時光時，一頭野生黑熊被食物的香味吸引，突然朝他們靠近。
從現場影像可以看到，黑熊跳到桌上後，就開始低頭進食，吃的津津有味，彷彿一點也不在意食物的主人就在一旁，吃著吃著還一度將鼻子靠近聖地牙哥，試探性的嗅了一下。
因為深知兒子害怕動物，為了防止兒子尖叫反而激怒黑熊，瑪西亞斯將兒子的頭埋在自己懷裡，2個人就這樣靜靜坐在位子上，過了幾分鐘，吃飽了的黑熊轉身離去，沒有做出任何傷害人的舉動，瑪西亞斯和親友趕緊收拾東西撤離。
瑪西亞斯保護兒子的畫面，被一旁的親友拍下後上傳到網路，短時間內就吸引到大量點閱率，不少人都稱讚瑪西亞斯遇事冷靜，將孩子保護在懷中更是展現了母愛的偉大。