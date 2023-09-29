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NBA／Harden與費城76人陷僵局　美媒曝：有望三方交易換回Holiday

▲費城76人球星James Harden與76人球團關係持續僵局，有機會透過三方交易將他送至快艇。（圖／美聯社／達志影像）
▲費城76人球星James Harden與76人球團關係持續僵局，有機會透過三方交易將他送至快艇。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

NBA波特蘭拓荒者在透過三方交易將Damian Lillard送至密爾瓦基公鹿，拿回全明星Jrue Holiday，29日「沃神」Adrian Wojnarowski在報導中透露，「洛杉磯快艇、費城76人、波士頓塞爾提克都對Jrue Holiday感興趣，且拓荒者將會迅速交易走Jrue Holiday。」

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《The Athletic》記者Shams Charania也表示，「目前76人與James Harden關係依舊陷入僵局，James Harden想被交易的心態並沒有改變，而他仍想去到快艇隊，目前76人球團，無法確定是否他會出席媒體日與訓練營。」

根據《Yahoo Sports》記者Jake Fischer近日在播客節目《Balldontlie》透露，「快艇的確想得到James Harden，但他們只希望提供一枚首輪籤，但也有可能透過交易直接拿到Jrue Holiday。」

對於交易案是否會在開季前達成，記者Shams Charania則透露，「確實是有機會在媒體日（台灣時間10月3日）前達成，且James Harden無疑會成為交易包中的主菜。」

▲被交易至拓荒者的Jrue Holiday，恐再透過三方交易轉戰七六人。（圖／美聯社／達志影像）
▲被交易至拓荒者的Jrue Holiday，恐再透過三方交易轉戰76人。（圖／美聯社／達志影像）

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