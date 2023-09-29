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MLB／費城強打Bryce Harper不爽出棒判決！被趕出場還送球迷頭盔

▲費城強打Bryce Harper不爽出棒判決，讓小球迷Hayden Dorfman獲得打擊頭盔。（圖／美聯社／達志影像）
▲費城強打Bryce Harper不爽出棒判決，讓小球迷Hayden Dorfman獲得打擊頭盔。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

美國職棒大聯盟費城費城人隊強打Bryce Harper今（29）日在對戰匹茲堡海盜隊比賽中，因為不爽出棒判決，跟裁判爭論，結果被趕出場，他也憤怒把打擊頭盔丟上看台，卻讓球迷意外獲得紀念品，一名10歲的小男童Hayden Dorfman意外獲得簽名認證的實戰打擊頭盔。

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比賽關鍵來到3局下滿球數，雙方1:1平手，Bryce Harper有點揮棒過半嫌疑，但三壘審Angel Hernández直接判他出局，他原本都要獲得保送上壘，結果卻被判出局，他火大跟三壘審爭論，卻被趕出場。

▲費城強打Bryce Harper不爽出棒判決，讓小球迷Hayden Dorfman獲得打擊頭盔。（圖／美聯社／達志影像）
▲費城強打Bryce Harper不爽出棒判決，讓小球迷Hayden Dorfman獲得打擊頭盔。（圖／美聯社／達志影像）
最終費城人以2:3不敵海盜，Hayden Dorfman說：「應該很多老爸都想要這個頭盔，我老爸也確實去爭取，後來有人說給這個孩子，我就懂了。」

Hayden Dorfma還在就讀小學5年級，但這個夜晚，他擁有全世界小球迷都想要的禮物，「Bryce Harper的頭盔」。

Bryce Harper賽後很開心小球迷拿到紀念品，他說：「「我從來不想被趕出比賽，」他說：「因為這是我們例行賽主場的最後一場比賽。這些人中沒有多少人能夠買得起季後賽門票。這是一張非常難買的票，被趕出場並不令人開心。他們可能是今年最後一次見到我。我不喜歡這樣。」


▲費城強打Bryce Harper不爽出棒判決，讓小球迷Hayden Dorfman獲得打擊頭盔。（圖／美聯社／達志影像）
▲費城強打Bryce Harper不爽出棒判決，讓小球迷Hayden Dorfman獲得打擊頭盔。（圖／美聯社／達志影像）

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