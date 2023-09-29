柯文哲談藍白合改口「一定合」 柯辦：比第三方民調輸的退選
2024總統選舉，對於在野「藍白合」聲音不斷，也認為只有藍白合有一戰之力。根據媒體報導，民眾黨總統參選人柯文哲28日在一場深藍軍系活動，公開宣示「放心好了，最後一定會合的」，現場激動拍手叫好。對此，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡今（29）日指出，為使國家體制正常化，民眾黨主張用具有公信力的第三方民調，推出在野推出最強人選，輸的退選，真正達成政黨輪替目標。
記者邱新博／台北報導
根據媒體報導，柯文哲28日出席中華戰略學會舉辦的「慶祝民國112年教師節暨緬懷故理事長王文燮上將紀念會」，談到藍白合議題時，向在場與會人士表示，「你們也放心好了，最後一定會合的，只是說怎麼合而已」，此話一出，現場與會者激動地拍手叫好。
對此，陳智菡表示，柯文哲一向主張他執政後會組聯合政府，廣納延攬各黨各派人才，朝推動內閣制努力。因此所謂「和」，是政黨合作、和諧，而非只有敵對對立。
陳智菡強調，2024一定要政黨輪替，使國家體制正常化，使國家資源不再被新潮流、新黨國、新權貴竊佔，「我們主張用具有公信力的第三方民調」，推出在野推出最強人選，輸的退選，真正達成政黨輪替、民主鞏固的目標。
陳智菡也還原柯文哲在活動中的回應重點；針對2024選舉，柯文哲表示，「最後會和，只是怎麼合而已。合作有很多可能，例如內閣制，讓權力可以平衡」。民眾黨強調，聯合政府一直以來都是柯文哲的競選主張，也一直強調合作的前提是理念價值要能夠相符，但以目前藍贏釋放的合作訊息，更像是權位的分配，不是理念的合作；柯說，他反對總統權力無限上綱，又不需經過民意機關的監督。