MLB／金鶯擊敗紅襪！時隔9年美聯東區封王 睽違43年再奪單季百勝
美國職棒（MLB）美聯東區一直以來都有著「火藥庫」的稱號，本季巴爾的摩金鶯無疑是該分區最大驚奇，在今（29日）在主場以2：0擊退波士頓紅襪後，睽違9年再度在美聯東區封王，戰績也來到100勝（59敗），是自1980年後，時隔30年再次達到單季百勝。
記者張志宇/綜合報導
此戰紅襪派出Chris Sale對決Dean Kremer，金鶯打線在首局就透過Anthony Santander轟出陽春砲先馳得點，隨後在8局，Heston Kjerstad在得點圈時敲出適時安打再添1分；反觀紅襪打線整場熄火一分未得，Chris Sale主投5局失1分吞敗，終場紅襪就以0：2不敵金鶯。
前年金鶯還是支單季百敗的隊伍，但僅花3個球季就在本季突破百勝，是大聯盟史上第一次，更是自1980年後再次拿下單季100勝。
其中金鶯主帥Brandon Hyde也是繼1929年的傳奇教練Connie Mack後，首位帶領球隊百敗又拿下百勝的教練，Brandon Hyde也在接受《ESPN》採訪時表示，「我知道本季開始前沒有人看好我們，但現在我們做到了，我們是一支百勝的球隊，更是美聯東區第一。」