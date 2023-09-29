日本服飾品牌三大升級打造全新購物體驗 漢神巨蛋店推限定優惠
在UNIQLO高雄漢神巨蛋購物廣場店REOPEN滿周年之際，品牌特別舉辦「LifeWear美學生活展 高雄特別場」，同時宣佈高雄漢神巨蛋店轉型為區域重點店舖，集結六大要素、三大升級打造全新購物體驗，包含「最齊全的商品構成、最時尚的設計師聯名新品、最即時的潮流情報、最便捷的服務、最在地的區域發展與最令人嚮往的店舖展演」，同時將針對「商品、服務與永續」三大面向升級。
記者陳美嘉／高雄報導
「LifeWear美學生活展」 除了超好拍的店舖展場外，也特別引進當下日韓最流行的「骨格Ｘ色彩穿搭小卡」透過簡單分析就能快速找到命定單品，輕鬆穿搭不出錯，有型過中秋。即日起至10/1活動期間完成新品試穿體驗並打卡分享，就可獲得方師傅招牌羅宋麵包一份；單筆消費含一件褲裝，即贈質感捲尺；單筆消費滿2,000元，再贈實用化妝包鏡組。
因應LifeWear美學生活展活動及中秋連假於9/29-10/5推出限定優惠，特別推薦十大單品，包含「男女裝UNIQLO U 圓領T恤」、「AIRism抗異味坦克網眼背心」、「打褶寬褲」、 「女裝輕便工作褲」、「法蘭絨襯衫」、「BLOCKTECH防風雨連帽外套」等。