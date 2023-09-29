羅志祥酬勞沒下文！林依晨代言遭欠300萬 宋智孝薪水2千萬收不回
藝人代言除了靠本身人氣吸引買氣，個人形象也很重要，然而在談一項合作，沒有人會希望是交惡收尾，不過偶而事與願違。林依晨曾因代言服飾鬧出肖像權糾紛，之後和眼鏡品牌合作被欠尾款300萬元；羅志祥復出主持實境秀《從零開始》，除了未如期上當，更被爆積欠主持費；韓星宋智孝去年簽進新經紀公司，但合作半年就宣布解約，原因是她都未收到應得薪水，遭到欠薪9億韓圓（約新台幣2145萬元），最後宋智孝發現公司陋習，還自掏腰包幫補貼職員費用。
記者蔡依庭／綜合報導
林依晨曾因代言的服飾品牌，未經藝人同意刊登照片，還將她和再之前的代言人莎莎後製成同框代言，經紀公司提出解約後，向對方求償酬勞和違約金，最後獲賠141萬元。接著她代言多年的眼鏡品牌拖欠300多萬元尾款未付，原本經紀人都還體諒廠商，吃虧也未積極追討，最後卻發現對方故技重施，全權都交由律師處理。
羅志祥復出後，與呂思緯（鼓鼓）、李玖哲、李佳穎、寶兒、宇珊、洛克主持實境秀《從零開始》，原定1月上檔，卻因製作人無預警接到兵單，影響後製進度，令該節目延了快6個月遲未上檔，之後還傳出藝人被集體拖欠通告費的消息，之後製作單位統籌蔡嘉紜坦言確有此事，不過已跟藝人方協商。
除了台灣有欠薪狀況，韓星宋智孝去年10月簽進新經紀公司「UZUROCKS」，但僅短短合作了半年就宣布解約。據了解，她竟從簽約以來，都未收到應得的薪水、金額已高達欠薪9億韓圓（約新台幣2145萬元）。不只宋智孝，該公司的多名員工也遭到「積欠薪資」的狀況，宋智孝後來發現公司的陋習之後，自掏腰包幫補貼職員費用，目前也已經展開法律途徑。