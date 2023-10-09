柬埔寨「中國式殖民地」！揭秘七星海特區　柬國的中國租界

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七星海項目可追溯到2008年初，當時位於天津的民營企業優聯集團（UDG）以100萬美元押金獲得99年租約，那是柬埔寨法律允許的最長租期。該公司取得最初36000公頃的開發權後，又追加了9000公頃。然而這巨大的租界，如今依然「大而無用」。
不但經濟無法發展，由於佔地龐大，該特區早已破壞柬埔寨的自然環境，附近居民的民生也因為這項建案而大受打擊，有12個村莊的居民因為七星海項目流離失所。柬埔寨政府積極響應中國的「一帶一路」倡議，該政策由中國國家主席習近平提出，旨在把中國建設和投資的基礎設施擴展到世界各地，有些國家的建設完善，然而有些國家的發展卻不盡人意。
「七星海特區」對岸的柬埔寨西哈努克（Sihanoukville，又稱西港）以前是寧靜的海邊小鎮，在短短幾年轉型成賭場群聚的城鎮，並使得詐騙集團進駐該地，由於疫情期間博彩業沒有收入，反而使非法電詐產業蓬勃發展，大量騙取世界各地華人的名下資產。
而「七星海特區」的投資者之一是中國企業家佘智江（She Zhijiang），他因在泰緬邊境經營賭場而聲名狼藉，緬甸曾發生大規模人口販賣、器官轉賣和詐騙罪案，他目前在泰國被囚，等待引渡回中國。
即便柬埔寨當地居民發動數起抗議「七星海」的活動，但都被柬埔寨政府鎮壓。柬埔寨居民表示，中國企業不斷發著印著美麗建設的文宣，和當地荒蕪的草皮、爛尾樓和水土流失的地皮照片相比，形成鮮明的對比，讓當地居民感到非常諷刺和荒謬。
2020年，美國財政部宣佈制裁UDG，理由包括驅逐村民侵犯人權，也因為中國建造的新機場可能有軍事用途。對於這個偏遠旅遊地點來說，新機場跑道竟然遠超過超小型客機所需的長度，美國政府擔憂該地未來會成為中國海軍的駐紮地，另外，大量的詐騙案件和人口販運事件嚇跑了中國觀光客，柬埔寨的觀光業來到史無前例的歷史低點。