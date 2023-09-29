「我知道你在玩什麼把戲！」　立委馬文君怒槓黃曙光用郭璽當打手

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馬文君昨天在臉書PO文，痛罵影射的殺傷力最強，黃曙光與他背後利益集團用影射的手段帶風向，並喊話黃曙光「少來這套！你不點名，我不會對號入座，但你若點名我，我必告你！」並說該怎麼監督造艦、審議預算，自己不會放水更不憂讒畏譏，勸他回到正道用測試成果、數據報告爭取合理編列後續預算。
然而此事仍在網路烽火燎原，郭璽也喊話馬文君「敢不敢上法庭對質？」馬文君今（29）日再發文正告黃曙光「我知道你在玩什麼把戲，就是用郭璽當打手，你先點火吸引媒體注意，然後躲在背後」，並說「你既然都指控立委賣台，就講出來啊！不說，難道是包庇嗎？」
馬文君更指控陳水扁當立委期間，馬永成唆使郭璽竊取不少軍中機密，供陳水扁爆料；陳水扁當上總統後爆發尹清楓案，郭璽就是涉案人之一。郭在尹清楓喪命前一晚溜進海軍總部武獲室竊取軍購資料、裝錄音機偷錄尹清楓談話，要把資料轉賣給涂太太賺外快，案發後一度被以《殺人罪》偵辦。
馬文君說，那個年代的海軍黑幕，郭璽幾乎全都有份，軍旅生涯中斷後，郭璽直接轉行當軍火掮客，2018年被黃曙光相中加入潛艦國造。她批評黃曙光什麼人不用，就是要用郭璽，讓他自由進出海軍司令、任意接觸承辦，在外誇口直達天聽。因此她要問「為什麼潛艦國造的人馬，與當年涉入尹清楓案那批人，竟然高度重疊？」「郭璽不用吃牢飯、被特定媒體包裝扮演正義使者，當起打手抹黑又有什麼為難？」