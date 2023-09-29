車手食髓知味欲再取款90萬 楠梓警逮後送檢聲押獲准
高雄市１名男子報案稱遭詐騙集團以「假投資」方式，詐騙新臺幣近百萬元，之後似乎食髓知味，再度向被害男子誆稱須再交付新臺幣90萬元信用金補足差額才得以出金，警方獲悉後請男子配合釣出車手面交，並在楠梓區芎蕉五街一棟大樓住處內逮捕19歲許姓車手，詢後移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦，隨後由檢察官向法院聲押獲准。
記者郭凱杰／高雄報導
高市警局楠梓分局日前接獲１名男子報案聲稱因先前遭詐騙集團以「假投資」方式，詐騙新臺幣近百萬元，之後似乎食髓知味，再度向被害男子誆稱須再交付新臺幣90萬元信用金補足差額才得以出金，被害男子見狀向警方報案求助，警方立即組成專案小組，並請被害男子將計就計與車手配合相約面交。
警方於112年9月27日14時在楠梓區芎蕉五街的大樓住處埋伏監控，待車手向被害男子收取款項之際趁勢出擊，上前戳破佯裝成投資經辦專員的車手19歲許女，現場查獲工作用手機2台、工作證1張、簽單收據1張，許女坦承犯行不諱，詢後依詐欺罪、洗錢防制法罪嫌移送臺灣橋頭地檢署偵辦，隨後由檢察官向法院聲押獲准。
楠梓警分局呼籲，近來詐騙集團猖獗，民眾應慎選投資管道，尤其標榜「穩賺不賠」、「高獲利」等語，皆是高風險投資，甚至會慘背鉅額借款與貸款。民眾切記不要接受一些來路不明的工作機會，交付自身提款卡、存簿甚或替詐騙集團打工，避免淪為詐欺共犯，多一分警覺就少一分損失，有疑問可撥打165反詐騙諮詢專線、110報案專線或到就近派出所洽詢。