她開箱iPhone 15竟出現「陌生語音」！日期超詭異 內行急喊別退
iPhone 15系列22日開賣立即造成搶購風潮，許多果粉都相當期待拿到新機。沒想到就有一名網友發文透露，她第一時間在蘋果官方APP下訂iPhone 15 Pro，拿到新機後竟發現裡頭有7通陌生語音訊息，日期落在今年1月至2月，讓她當場嚇壞。但貼文曝光後，卻有網友急喊：「內部員工機？不要退，我要！」
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友在臉書社團「爆料公社」中發文，她表示在iPhone 15開放預購當天，就透過蘋果官方Apple store的APP下訂，日前收到iPhone 15 Pro後，竟發現sim卡還沒插入，「卻顯示多通來自美國的語音？？？2月？」
從原PO貼出的照片中可見，手機上出現7通陌生語音訊息，日期分別落在今年1月18日至2月5日。貼文曝光後，有網友質疑「這是語音信箱留言，且又是今年1跟2月間，你是直接回復備份嗎？」但原PO表示：「就算我舊手機備份過去，也不應該出現不屬於我的語音留言吧！」
對此，不少網友留言推測，「原PO可能拿到測試機」、「明顯就是原廠內部測試用的，全部國家都是九月發售」、「內部員工機？不要退，我要！」還有人直呼「你那是全球第一支測試機成功發出給你的，該裱框了」。不過原PO透露自己已經申請退貨。
事實上，拿到新機後只要打開「設定」，並點選「一般」，接著進入「關於本機」，就能查看該支iPhone相關資訊。其中在「機型型號」中，「M」開頭代表是從Apple購買，「F」開頭表示從Apple或營運商整新，「N」則是官方換機，也就是俗稱的整新機。不過，蘋果官網指出，官方換機都有經過嚴格控管，且還可享有1年保固，消費者無須擔心品質問題。