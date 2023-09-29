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金鐘58／米可白情斷建築小開失憶了！熱舞200萬人看 求紅毯5美

▲米可白情斷建築業小開，有關戀愛細節都失憶，然後透露熱舞影片200萬人看，求金鐘獎能有紅毯前5美。（圖／記者陳明中攝）
▲米可白情斷建築業小開，有關戀愛細節都失憶，然後透露熱舞影片200萬人看，求金鐘獎能有紅毯前5美。（圖／記者陳明中攝）

記者蔡依庭／台北報導

米可白今（29）日穿類婚紗，出席台視全新8點檔《追分成功》開鏡儀式，今年是她首次以戲劇演出入圍金鐘獎，考慮帶媽走紅毯當幸運物，力拚紅毯5美。她近一年來瘦身有成，時常分享熱舞影片，原本媽媽不愛她這樣，但發現觸及率200萬人次，就放心讓女兒去跳。原本侃侃而談的米可白，談到去年4月被拍到的建築業小開男友，如今卻坦言「現在單身」，至於在一起多久？分手多久？通通都以「不記得」回覆，僅有簡單說：「不適合，和平分手。」

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▲米可白（圖／記者陳明中攝）
▲米可白恢復單身。（圖／記者陳明中攝）
37歲米可白11年前曾入圍金鐘獎兒少節目主持人獎，從「葡萄」變成「米可白」深耕戲劇圈多年，終於以《牛車來去》入圍金鐘獎女配角獎，對她是一大肯定。她現在體重55公斤，還在和眾多女明星搶禮服中，笑說不求當紅毯第1美，願望是：「前5美就好。」

今天開鏡儀式就米可白最慎重，穿了像是婚紗的深V禮服，彎腰答謝露出好身材。她透露穿婚紗是因為劇中要從失婚到追愛，配合角色設定，如同她戲外人生。她去年4月被拍到和建築業小開交往，但之後的公開露面都不太愛提，原本今天的開鏡平訪，她因後面接著行程不受訪，但明明入圍金鐘獎又拍新戲都是值得恭喜的事，最後歷經千心萬苦、東擠西擠終於喬出一個時間來聊上幾句。

▲米可白（圖／記者陳明中攝）
▲米可白慎重穿類婚紗出席開鏡儀式。（圖／記者陳明中攝）
她今天不再完全躲避感情題，坦言已經恢復單身，但是細節也和感情一樣，散了也都忘了，在一起多久？何時分手？等相關問題都失憶，不過她的說法是「沒在記」。前任是否恭喜入圍金鐘獎？她則笑回：「很多人都有恭喜我。」言而總之，她因為太投入拍戲，希望能好好當個演員，所以比較沒時間經營感情，「就不適合，和平分開」。

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