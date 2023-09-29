毛毛的！趙天麟爆：國防機密會議「某委員」抄筆記還帶出場
潛艦國造專案小組召集人黃曙光日前向媒體透露，外購潛艦「紅區」關鍵裝備時，竟有立委「一直在搞」，從中阻撓裝備籌獲，國民黨立委、國防委員會召集委員馬文君則反嗆「你不點名，我不會對號入座，但你若點名我，我必告你！」對此，外交國防委員會的民進黨立委趙天麟今（29）日表示，有沒有立委洩密不得而知，但在機密調閱合約書時，「某委員」就要拿紙筆頻頻抄寫並攜出保密會場，被斥責也不在乎，難怪黃曙光會提出這樣的批評。
記者陳佩君／台北報導
趙天麟在臉書表示，有沒有立法委員洩密潛艦國造資料他不得而知，這是嚴肅的法律問題，但在潛艦預算審查時，經常提出高額凍結案、發表不實唱衰言論，就已經常引發議論。
趙天麟指出，最令人感到毛毛的，是在機密調閱合約書時，明明有完整的軍方人員可以垂詢，某委員就是要拿紙筆頻頻抄寫並攜出保密會場，被現場委員斥責質疑也不在乎，難怪潛艦小組黃曙光召集人會提出這樣的批評。
趙天麟說，潛艦國造是台灣自我防衛不對稱戰力至為重要的一環，原型艦成功到達下水程序，他會力促專業測評後，後續艦股預算如期編列，讓潛艦戰力成為捍衛海疆的最強後盾。
趙天麟提到，如果政黨輪替或三黨不過半，會對潛艦興建造成什麼影響，看看前總統陳水扁執政那8年，朝小野大國會瘋狂抵制建軍案，以及前總統馬英九那8年，如何不當裁減軍力、減緩軍備準備，就可以預知了。