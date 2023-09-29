高雄繩索救援隊「KRRT」赴日 參加繩索救援賽勇奪亞軍
台灣的驕傲！來自高雄市政府消防局的繩索救援隊「KRRT」（Kaohsiung Rope Rescue Team），前往日本沖繩參加「橋Ch'iao2023」國際繩索救援賽事，在29支隊伍、8個國家之中KRRT，高雄繩索救援隊「KRRT」闖過層層關卡，以1163分(滿分1210分)取得亞軍！
記者郭凱杰／高雄報導
高雄市政府消防局的繩索救援隊「KRRT」於9月22日至24日前往此次賽事舉辦地點位於日本沖繩縣，臺灣隊伍台灣有「KRRT」、「CYRRT」、「NTCF」等3支隊伍組隊前往挑戰，且有日本、韓國、中國、香港、澳門、泰國、菲律賓等隊伍參賽。比賽結果出爐，高雄市KRRT繩索救援隊獲亞軍，冠軍是日本「NR Japan」、季軍是日本青森縣日本救援研究會。
高雄繩索救援隊KRRT參賽成員皆由高雄市政府消防局所組成，3天賽事中，包含了體能賽事及11個救援情境關卡，在日本沖繩的炎熱天氣中，救援過程體能負荷非常巨大，得獎實屬不易。
這次賽事中，前十名僅有一支臺灣隊伍KRRT獲獎，由此可知，要在賽事中獲獎實屬艱難，但高雄繩索救援隊「KRRT」闖過層層關卡，奪下亞軍殊榮，將獎盃順利帶回臺灣！