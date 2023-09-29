LUSH回來了！南臺灣首間全新店鋪在漢神巨蛋

1995年在英國創立的LUSH，於去年4月以100% 英國直營方式回歸台灣，28日首度插旗高雄，於漢神巨蛋設立全台第5家、南台灣首間店鋪。店內提供全系列600多項產品，包括浸浴、頭髮、身體護理以及完整香水系列等。而其中期間限定的聖誕節系列商品也超吸睛，包含有沐浴果凍、汽泡彈、香氛皂、禮盒等。開幕現場也邀請具有「海龜之父」之稱的海洋大學榮譽教授程一駿分享美妝與保育的相護相生。
記者陳美嘉／高雄報導
LUSH 大中華區董事兼總經理張子盈分享，其實美妝與保育相護相生不難，只要消費者願意使用能為地球盡一份心力的產品與包裝；除了裸裝產品外，LUSH也致力發揮創意研發出數種環境友善的包裝，包括從2008年開始，採用 100% 回收塑膠來再製產品罐、香蕉纖維紙製成的禮盒包裝、利用可追溯來源百分百有機棉來製作的多用途風呂巾，以及創造了一個碳吸收高於碳排放的軟木盒環保包裝等，皆提供大家在每次消費中一步步減塑的機會。
LUSH 27年以來，以前瞻的創新、堅定的道德信仰作為品牌核心，致力於引領一場美妝、沐浴產品的變革。品牌糾正過度包裝慣例，積極開拓裸裝（naked）產品，是沐浴汽泡彈、沐浴果凍和固體洗髮皂的發明家。獨立研發有效且配方新鮮的產品，並堅持使用新鮮的水果及蔬菜作為原料。生產出色彩繽紛、安全實用的身體及臉部產品，讓沐浴、泡澡與按摩令世界充滿美好香氣。