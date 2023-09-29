「海鯤」首亮相　學者：潛艦國造能建幾艘美國成最大變數

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揭仲透露，國軍早在23年前，就以戰時有必要控制、重要伏擊區的數量為基準，再計算每一伏擊區所需的潛艦兵力常數、任務所需時間、往返伏擊區所需時間、整補時期、妥善率與現有潛艦兵力等因素，計算出至少還要增加8艘潛艦，加上2艘荷蘭製「劍龍級」潛艦，使可作戰潛艦達到10艘的結論。相信這也是國造潛艦召集人黃曙光諮詢委員日前在對媒體簡報時，說明國造潛艦的數量，包含原型艦在內為8艘的依據。
但揭仲強調，雖然國造8艘潛艦有充分的理由支撐；但最後我方究竟能造幾艘，決定權還是掌握在華府手中。
揭仲解釋，因為國造潛艦最關鍵的潛艦戰鬥系統，是透過「商售」模式，向美商購買，但仍然需要美國行政部門核發輸出許可；在戰鬥系統更換幾乎等同重新設計的情況下，使我方最後能國造幾艘潛艦，取決於華府同意美商出售幾套戰鬥系統。
揭仲說，雖然AIT台北辦事處處長孫曉雅也出席28日的儀式；但實際上，華府對潛艦國造一直存在不小的質疑聲浪，認為我方應將潛艦國造的龐大預算，轉用於採購佈署數量大、取得時間短、戰力形成快的「不對稱武器系統」；加上目前主管對台軍售的華府國安高層，普遍反對我國採購傳統武器儎台，甚至連美國海軍建議我方採購的反潛直升機，都遭華府國安高層否決。因此，揭仲擔心，華府藉拒絕批准出售戰鬥系統的方式，迫使我方大幅減少後續潛艦量產數量的風險，始終未完全排除。
揭仲研判，華府行政部門對我方國造2艘潛艦(包含「海鯤軍艦」)，以汰除服役近80年的海獅與海豹號潛艦，或許還不至於反對；但後續建造計畫是否還會得到華府的支持，恐怕就有變數。