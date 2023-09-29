《派對咖孔明》身高210向井理手技洩漏超屌履歷！劉備藤岡靛更狂
日劇《派對咖孔明》正式開播，飾演「諸葛孔明」的向井理穿上戲服，身高直達210公分，他更秀出精湛的調酒技術，讓粉絲大讚「不愧是前調酒師！」因劇中需要大量中文解說，「劉備」便找來中文實力一流的藤岡靛詮釋，他說話的語氣與台詞，同樣令觀眾陷入瘋狂。
記者陳雅蘭／綜合報導
《派對咖孔明》改編自同名動漫，故事描述三國時代的諸葛孔明（向井理 飾）在臨終前意外穿越時空，來到現代的日本涉谷，並遇見抱著歌手夢的女主角月見英子（上白石萌歌 飾），孔明為了幫英子圓夢，以軍師身分做出許多讓人想不到的創意行銷，手法震驚整個樂壇，
向井理化身電視劇版的諸葛孔明，造型引發熱烈討論，他對於穿上包含帽子在內，讓身高直達約210公分的戲服，感想就是「相當有分量！」首播中，向井理更為客人調酒，秀出「手技」的橋段讓觀眾讚不絕口，才發現他踏入演藝圈之前就是專業調酒師，就算身穿孔明裝也能面不改色且行雲流水的製作調酒，讓粉絲紛紛感嘆：「這個角色非向井理莫屬！」
《派對咖孔明》真人版的另一個焦點為「有大量的中文解說」，藤岡靛化身劉備頻講中文台詞，他的詮釋也獲得網友讚美，解說的橋段除了發音標準，充滿磁性的聲音更是令觀眾深深著迷。《派對咖孔明》每週三在friDay影音更新播出。