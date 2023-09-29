MLB／Curt Schilling曝Wakefield罹癌病情 遭紅襪球團嚴厲譴責
美國職棒紅襪隊傳奇名投「血襪」Curt Schilling在自己的播客節目公開表示，「前隊友蝴蝶球投手Tim Wakefield罹患腦癌，且病情不是很樂觀。」Curt Schilling此舉也引來許多球迷不滿，認為不該公佈他人隱私，波士頓紅襪球團也在29日表示，「Wakefield正在接受治療，具體情況並未公開，要求球迷尊重他的隱私。」
記者張志宇/綜合報導
紅襪球團在公開聲明稿表示，「我們知道有關Tim Wakefield與他老婆Stacy Wakefield的健康狀態，很不幸這件事竟是在未經過本人同意的情況下發布，他們的健康狀態是一件很私人的事情，他們都在接受治療，感謝球迷們的支持與愛戴，但我們必須尊重他們的隱私。」
紅襪在聲明稿中提到Stacy Wakefield的健康狀態，根據Curt Schilling在播客節目上透露，「他是Tim Wakefield的老婆，目前也正在與胰腺癌對抗，我們必須為他們祈禱能度過這個難關。」
已滿57歲的Tim Wakefield在2012年退役，生涯累積成績200勝192負、防禦率4.41，是著名的蝴蝶球投手。並在2004和2007年幫助紅襪拿下世界大賽冠軍，隨後在2016年入選球隊名人堂。