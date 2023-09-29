中秋烤肉喝酒注意！「配茶喝」小心ㄎ一ㄤ掉　女生醒酒快男性33%

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而酒精濃度約4%的啤酒，則一天不可超過300CC，否則恐傷心血管或肝臟，而有高血壓、心血管疾病或糖尿病者，每天不可超過50CC葡萄酒，因酒精主要在肝臟新陳代謝，另有肝炎者則應滴酒不沾。
此外，不要一邊喝酒一邊喝茶，因茶葉中含咖啡因有提神作用，會使自己誤以為沒喝醉而喝更多；也不要空腹飲酒，可先吃些肉類，其中含蛋白質、脂肪可與酒精結合，使酒精較不刺激胃，也較不易被吸收，另可先喝些飲料，也能稀釋酒精延緩吸收。
何一成也說，飲酒後，最好多喝水、喝果汁，可助酒精代謝、促進腎臟排除酒精，但注意喝茶無法解酒，反而會使情緒亢奮，甚至無法入眠，影響第二天工作，也有研究指出，先喝酒再喝茶，手抖情形會加劇，工作犯錯率比單純喝酒更高，且隔日早晨更容易頭痛。
另要注意男女對酒精的反應不太一樣，通常女性比較容易醉，不過還得看是哪種酒，有研究顯示，對於酒精濃度5%的酒，男女血中酒精濃度相同，但若喝10%或以上的酒，則女性血中的酒精濃度明顯高於男性。
有趣的是，女性雖比男性容易醉，卻也比較快酒醒，因為女性的肝臟佔身體比例高於男性，一般而言，清除體內酒精的速度會快33%左右。
🟡飲酒注意事項
📍切忌過量，酒精濃度約12%的葡萄酒，一天不超過100CC；酒精濃度約4%的啤酒，一天不超過300CC。
📍勿同時喝茶，因茶葉中含咖啡因可提神，會自認沒醉而喝更多。
📍不要空腹飲酒，可先吃點肉，蛋白質、脂肪可與酒精結合，降低酒精吸收。
📍飲酒後最好多喝水或果汁，加速酒精代謝。
📍酒後喝茶無法解酒，反易使情緒亢奮、影響睡眠，且隔天起床更易頭痛。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！