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中秋烤肉喝酒注意！「配茶喝」小心ㄎ一ㄤ掉　女生醒酒快男性33%

▲中秋烤肉配啤酒最對味，但要注意別一邊喝酒、一邊泡茶，小心喝到ㄎㄧㄤ掉。（圖／eric1207cvb@Unsplash）
▲中秋烤肉配啤酒最對味，但要注意別一邊喝酒、一邊泡茶，小心喝到ㄎㄧㄤ掉。（圖／eric1207cvb@Unsplash）

NOWnews／台北報導

中秋歡慶烤肉，不少民眾會喝兩杯助興，也有人長期飲酒，該怎樣喝才能怡情又不傷健康，一直是熱門話題，對此書田診所家醫科主任醫師何一成整理出飲酒不傷身教戰手則，可作為日常應酬、餐敘的自我保健參考。

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何一成表示，有研究發現，健康者喝少量酒可增加血液循環，好膽固醇還可上升，有助暢通血管，但不可過量，如酒精濃度約12%的葡萄酒，一天不可超過100CC。

而酒精濃度約4%的啤酒，則一天不可超過300CC，否則恐傷心血管或肝臟，而有高血壓、心血管疾病或糖尿病者，每天不可超過50CC葡萄酒，因酒精主要在肝臟新陳代謝，另有肝炎者則應滴酒不沾。

此外，不要一邊喝酒一邊喝茶，因茶葉中含咖啡因有提神作用，會使自己誤以為沒喝醉而喝更多；也不要空腹飲酒，可先吃些肉類，其中含蛋白質、脂肪可與酒精結合，使酒精較不刺激胃，也較不易被吸收，另可先喝些飲料，也能稀釋酒精延緩吸收。

▲一名20歲男大生烤肉時，怕人太多吃不到，搶食吃進半生不熟的肉，引發急性腸胃炎，送急診時差點休克。（圖／記者葉盛耀攝）
▲先吃些肉類再飲酒，蛋白質、脂肪可與酒精結合，使酒精較不易被吸收。（圖／記者葉盛耀攝）
何一成也說，飲酒後，最好多喝水、喝果汁，可助酒精代謝、促進腎臟排除酒精，但注意喝茶無法解酒，反而會使情緒亢奮，甚至無法入眠，影響第二天工作，也有研究指出，先喝酒再喝茶，手抖情形會加劇，工作犯錯率比單純喝酒更高，且隔日早晨更容易頭痛。  

另要注意男女對酒精的反應不太一樣，通常女性比較容易醉，不過還得看是哪種酒，有研究顯示，對於酒精濃度5%的酒，男女血中酒精濃度相同，但若喝10%或以上的酒，則女性血中的酒精濃度明顯高於男性。

有趣的是，女性雖比男性容易醉，卻也比較快酒醒，因為女性的肝臟佔身體比例高於男性，一般而言，清除體內酒精的速度會快33%左右。

🟡飲酒注意事項
📍切忌過量，酒精濃度約12%的葡萄酒，一天不超過100CC；酒精濃度約4%的啤酒，一天不超過300CC。

📍勿同時喝茶，因茶葉中含咖啡因可提神，會自認沒醉而喝更多。

📍不要空腹飲酒，可先吃點肉，蛋白質、脂肪可與酒精結合，降低酒精吸收。

📍飲酒後最好多喝水或果汁，加速酒精代謝。

📍酒後喝茶無法解酒，反易使情緒亢奮、影響睡眠，且隔天起床更易頭痛。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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