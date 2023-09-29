李玟離世86天！二姐李思林中秋悲痛思念亡妹 「月亮變得不圓了」
李玟於今年7月5日輕生離世，不僅對粉絲來說是噩耗，對李玟的家人來說更是難受，今（29）日正逢中秋節，李玟的二姐李思林（Nancy）在微博發文分享心情，悲痛表示：「這個中秋沒有了妹妹，月亮也變得不圓了。」
記者吳雨婕／綜合報導
李思林在微博轉發李玟2020年7月的貼文，該則貼文中，李玟提到二姐推薦她看很多心理學的書與影片，「希望可以分享鼓勵大家，世界偶爾不美好，但我們也要練習讓自己樂觀去面對，當你偶爾感到脆弱是OK的！ 不要害怕！ 告訴你身邊的人你真正的狀況。 疼愛你的人會幫你找回力量去度過難關。 同時也不要忘了支持自己愛的人度過軟弱時刻！ 所有東西都會好起來。」
無奈李玟打氣與鼓勵的文字還歷歷在目，人卻已香消玉殞，讓李思林悲痛發文表示：「『每逢佳節倍思親』，這個中秋沒有了妹妹，月亮也變得不圓了！現在只能用以往妹妹難過時候安慰她的話來提醒自己......我會努力往前看、照顧好家人。 也祝願在天堂的妹妹繼續勁歌熱舞照亮每顆愛她的心。 月光女神，願你的光芒永存不滅！ 期待與你重逢的那一天。」字句滿是思念與心酸。
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