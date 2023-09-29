苗栗推「山海人文」農村旅遊 跟著日本百萬網紅探訪趣
秋高氣爽正是踏青好時光！苗栗縣政府為行銷縣內11大休閒農業區，以及106個農村再生社區深度旅遊，除持續發展國內旅遊市場，更積極開發國際觀光旅客客源。今年主要鎖定與台灣農村旅遊型態不同的東北亞日本客群，為此邀來擁有百萬粉絲的網路影音部落客三原JAPAN，專程前往苗栗縣拍攝宣傳影片，要以苗栗山海人文之美招徠更多觀光人潮。
記者金武鳯/台中報導
影片中，三原JAPAN及助理小奈漫步清淨步道欣賞美麗風景，走進寧靜純樸的老街品嚐在地客家仙草美食，搭乘低碳電動遊園車前往參與採蔬果體驗，並在日治宿舍群長廊下體驗在地傳統藺草工藝。黃昏時刻搭乘鐵道自行車暢遊山林之間欣賞日落夕陽，結束後在森林裡環境優雅的渡假園區裡，體驗五彩繽紛的藍染手作文化，再以天然染料入菜研發的創意料理作為完美的收尾行程。
苗栗縣政府農業處表示，除了百萬網紅的旅遊體驗宣傳影片外，今年苗栗縣政府主推山線、海線和人文線三大主題遊程，邀請接待國際旅客來臺的入境旅行業者，以及具公眾影響力的媒體先進，藉由三梯次踩線團實際走訪農村社區及遊程，親自體驗後給予在地業者實質回饋，相信更能貼近遊客對於苗栗農村旅遊需求，以利持續提供更優質的旅遊體驗，提升國際旅客到訪苗栗旅遊意願，進而擴展當地旅宿餐飲業者客源，促進在地農村旅遊轉型發展，將美麗寶島珍貴的人文景觀，分享介紹給更多國際旅客。
「日本百萬網紅一日苗栗農村旅遊全記錄！」宣傳影片觀看連結：https://youtu.be/mBnbLu1MVo8，更多苗栗農遊相關資訊請持續追蹤「苗栗休閒農業趴趴走」臉書粉專(https://www.facebook.com/mlagritourism)。