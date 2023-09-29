傳要角色自宮遭整改！中國武俠手遊急刪特殊派系 「無根門」沒了
中國一款名為《逆水寒》的武俠手遊，近日有玩家發現，遊戲裡的派系「無根門」已被刪除設定，改由「無念門」接手。對此有傳言指是因為現實中真的有玩家太過沉迷門派設定而揮刀「自宮」，但此說法未經證實，有更多玩家則認為，應該是因為被官方認定不利於社會風氣才下令整改，與是否真的有人自宮無關。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，網易旗下的武俠手遊《逆水寒》，原本有個叫「無根門」的門派，要求角色得「自宮」才可以加入，且不得與其他男性玩家有親密互動，以免沾染「不潔陽氣」，因為設定特殊、對話有趣，一度受到不少玩家歡迎。
然而，27日下午，遊戲公司突然在微博上宣布，為回應相關審核，「無根門」將隨遊戲版本更新後全面「退出江湖」，並由「無念門」接手，原本陰柔、不夠陽剛的NPC，皆已重新改造，成為「鐵骨錚錚的硬漢」。
遊戲方同時也刪除原無根門「吸人元陽」等所有搞怪的入門任務與成就，惟玩家在「無根門」時期獲得的專屬時裝、技能、特質、站姿等，並不會收回，而是會轉換到新門派。
消息傳出後，不少中國玩家都質疑，要求男性一定得陽剛，本身就是一種歧視，直言：「你以為你在弘揚陽剛之氣，殊不知弘揚的是刻板印象」、「大清已經亡了，裹腳布卻纏到了頭上」、「有時候真覺得生在國內的遊戲角色是犯了什麼天條」、「男子淨身的無根門不能存在，女子賣身的甜水巷卻能存在」。