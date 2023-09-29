明揚大火還有一失聯　縣長周春米盼中秋能有好消息

明揚大火發生已超過一周，失聯的傅姓員工仍未尋獲，縣長周春米今（29）日一早先至靈堂探望家屬，並說明後續治喪事宜後，接續到搜救現場關心最後一名失聯員工傅姓班長的搜救進度，隨後至屏一分隊、屏二分隊，給予消防弟兄們安慰及打氣時，看見和平國小的學童為消防弟兄繪製加油鼓勵的溫馨卡片，周春米期盼，在中秋節團圓的節日能儘快有好消息傳來，讓家屬不再這樣掛心。
記者鄭婷襄／屏東報導
「一定要好好找到最後一位失聯的員工」，周春米轉述消防弟兄家屬們的心聲，令她深深感動，她說，今天是中秋節，很遺憾弟兄們不能與家人團員，雖然救災是消防員的天命及職責所在，但家屬們在遭遇這麼大災難後，還是非常堅強並守護著消防弟兄的天命與職責，她身為屏東的大家長，要向弟兄們及家屬表達感動及感謝。
「在火災時，我們往外衝，你們卻往裡面跑，看到你們，讓大家得到希望，謝謝你們，加油！」、「感謝你們賭上性命拯救我們，在火災發生時你們總是在第一時間衝進火場，希望你們能戰勝火神」、「謝謝消防員，您們辛苦了！」，周春米至屏一分隊、屏二分隊慰問及打氣時，看見和平國小的學童畫了滿滿愛心、手繪消防車、救護車、摺紙天燈，與寫滿「謝謝」與「平安」卡片為弟兄們加油，不禁讓周春米與鐵漢的消防隊員們感到溫馨與感動。
周春米說，希望在中秋節團圓節日，傅姓班長能讓弟兄們找到，早日回家，讓家屬安心，而今日出動44位人力警消義消，將清除二樓障礙物後持續擴大搜尋範圍，目前受傷的七位消防弟兄們皆從加護病房轉出至一般病房，廠房員工仍在加護病房的有兩位，其他已在一般病房。