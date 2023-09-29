秋節探視百歲人瑞　陳其邁：讓長輩健康在地老化

高雄市長陳其邁今(28)日特別前往楠梓區今年滿百歲的陳新發爺爺家中慰問，並代表衛生福利部致贈金鎖片、敬老狀，及致贈高雄市1萬元重陽禮金，祝福陳爺爺幸福安康。陳其邁表示，高市府目前已佈建524處社區照顧關懷據點、120家日照中心，還有銀髮健身俱樂部及運動中心等，讓長輩可多參與活動課程，及定時定量運動，延緩老化。
記者郭凱杰／高雄報導
今年剛滿百歲的陳新發爺爺，18歲考進鐵道局，工作認真負責，除孝養父母，還教養7名子女長大成人，樂善好義，常濟助弱勢民眾、孤兒院，以身教鼓勵子女上進，即便身處困境，也要保持樂觀、努力向上的心。今天所有子女都回來團聚，還穿家族制服，福氣滿滿。陳爺爺年輕時刻苦自勵、樂善好義，做人處事為子女標竿，曾榮獲高雄市第46屆模範父親。高雄市長陳其邁特於今日慰訪陳爺爺。
陳其邁除致贈重陽敬老禮金1萬元外，也稱讚陳爺爺不僅是模範父親，更是好人好事代表，有越多像陳爺爺這樣無私的人，社會會更祥和。更稱讚陳爺爺帥氣十足，兒孫滿堂真有福氣。
陳其邁也說，高雄市政府會更積極規劃銀髮友善城市，讓長輩健康在地老化。目前已佈建524處社區照顧關懷據點、120家日照中心，還有銀髮健身俱樂部及運動中心等，讓長輩可多參與活動課程，及定時定量運動，延緩老化。
高市府自今年起為加碼照顧長輩，考量到物價因素及多年未調整重陽敬老禮金，在評估財政狀況及照顧長輩下，今年79歲以下長輩重陽敬老禮金由1000元調整為1500元。高雄持續注重長輩福利、營造長者友善環境，在幸福城市調查中，連續兩年蟬聯六都第一。
社會局表示，至今年8月底，高雄市65歲以上老人有51萬4,293人，老人人口佔全市人口18.79%，其中設籍高市百歲人瑞計有400人(男性168人、女性232)，最高齡長輩為居住左營區的任張妹黁奶奶(114歲)，社會局皆會派員親贈人瑞禮金及關心長輩。