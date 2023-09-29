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秋節探視百歲人瑞　陳其邁：讓長輩健康在地老化

▲高雄市長陳其邁今天特別前往楠梓區今年滿百歲的陳新發爺爺家中慰問，並代表衛生福利部致贈金鎖片、敬老狀，及致贈高雄市1萬元重陽禮金。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁今天特別前往楠梓區今年滿百歲的陳新發爺爺家中慰問，並代表衛生福利部致贈金鎖片、敬老狀，及致贈高雄市1萬元重陽禮金。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市長陳其邁今(28)日特別前往楠梓區今年滿百歲的陳新發爺爺家中慰問，並代表衛生福利部致贈金鎖片、敬老狀，及致贈高雄市1萬元重陽禮金，祝福陳爺爺幸福安康。陳其邁表示，高市府目前已佈建524處社區照顧關懷據點、120家日照中心，還有銀髮健身俱樂部及運動中心等，讓長輩可多參與活動課程，及定時定量運動，延緩老化。

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▲陳其邁稱讚陳爺爺不僅是模範父親，更是好人好事代表，有越多像陳爺爺這樣無私的人，社會會更祥和。（圖／高市府提供）
▲陳其邁稱讚陳爺爺不僅是模範父親，更是好人好事代表，有越多像陳爺爺這樣無私的人，社會會更祥和。（圖／高市府提供）
今年剛滿百歲的陳新發爺爺，18歲考進鐵道局，工作認真負責，除孝養父母，還教養7名子女長大成人，樂善好義，常濟助弱勢民眾、孤兒院，以身教鼓勵子女上進，即便身處困境，也要保持樂觀、努力向上的心。今天所有子女都回來團聚，還穿家族制服，福氣滿滿。陳爺爺年輕時刻苦自勵、樂善好義，做人處事為子女標竿，曾榮獲高雄市第46屆模範父親。高雄市長陳其邁特於今日慰訪陳爺爺。

▲高雄市長陳其邁今(28)日特別前往楠梓區今年滿百歲的陳新發爺爺家中慰問並致贈高雄市1萬元重陽禮金。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁今(28)日特別前往楠梓區今年滿百歲的陳新發爺爺家中慰問並致贈高雄市1萬元重陽禮金。（圖／高市府提供）
陳其邁除致贈重陽敬老禮金1萬元外，也稱讚陳爺爺不僅是模範父親，更是好人好事代表，有越多像陳爺爺這樣無私的人，社會會更祥和。更稱讚陳爺爺帥氣十足，兒孫滿堂真有福氣。

陳其邁也說，高雄市政府會更積極規劃銀髮友善城市，讓長輩健康在地老化。目前已佈建524處社區照顧關懷據點、120家日照中心，還有銀髮健身俱樂部及運動中心等，讓長輩可多參與活動課程，及定時定量運動，延緩老化。

高市府自今年起為加碼照顧長輩，考量到物價因素及多年未調整重陽敬老禮金，在評估財政狀況及照顧長輩下，今年79歲以下長輩重陽敬老禮金由1000元調整為1500元。高雄持續注重長輩福利、營造長者友善環境，在幸福城市調查中，連續兩年蟬聯六都第一。

社會局表示，至今年8月底，高雄市65歲以上老人有51萬4,293人，老人人口佔全市人口18.79%，其中設籍高市百歲人瑞計有400人(男性168人、女性232)，最高齡長輩為居住左營區的任張妹黁奶奶(114歲)，社會局皆會派員親贈人瑞禮金及關心長輩。

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