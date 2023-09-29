NBA／Lillard加入公鹿聯手字母哥 美媒分析：能解決半場進攻問題
密爾瓦基公鹿（NBA）在27日透過交易得到Damian Lillard，將與「字母哥」Giannis Antetokounmpo、Khristian Middleton組成三巨頭，也讓公鹿奪冠賠率一口氣上升至榜首，其中《TNT Sports》就在節目上分析，Damian Lillard的加入能為公鹿體系帶來什麼好處，並也點出公鹿還有哪需要有補強與改進。
記者張志宇/綜合報導
公鹿一直以來都有半場進攻不佳的問題，尤其是在擋拆後投射能力十分不佳，但隨著Lillard的加入，將會徹底解放「字母哥」的短當拆威力。同時Lillard更能與Khristian Middleton、「字母哥」Antetokounmpo組成西班牙擋拆組合。
但《ESPN》也點出公鹿目前最大的問題仍是防守與球隊陣容深度，公鹿的防守核心依舊會圍繞「字母哥」Antetokounmpo與Brook Ropez，但目前外線防守仍十分薄弱，屆時就要看公鹿如何做出後續補強，但Damian Lillard的加入絕對是優勢大於劣勢。
對於Damian Lillard降臨密爾瓦基，前隊友CJ McCollum也在《Broadcast Boys》節目上透露，「紙面上他們看起來很出色，但他們顯然必須解決陣容深度的問題，如替補控衛、輪換陣容、他們有很多事情需要去做磨合，還有新教練也是一個問題，畢竟你擁有歷史上最好的兩位球員，但我相信他們在本季的某個時間點將會完成磨合，互相見李起信心並培養出化學反應。」
值得一提，公鹿目前的首席助教為Terry Stotts，他曾在2012至2021執教波特蘭拓荒者，與Damian Lillard共事多年，要讓他融入球隊進攻體系問題不大。