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10月熱唱／Sam Smith空降台北小巨蛋！草蜢、八三夭移師高雄開唱

▲Sam Smith（左上圖）於今年10月將首度來台開唱；天團草蜢（下圖）、八三夭則是將移師高雄巨蛋舉行演唱會。（圖／寬宏藝術提供、NOWnews資料照）
▲Sam Smith（左上圖）於今年10月將首度來台開唱；天團草蜢（下圖）、八三夭則是將移師高雄巨蛋舉行演唱會。（圖／寬宏藝術提供、NOWnews資料照）

記者吳雨婕／綜合報導

10月開始了，本月演唱會依舊精彩，不僅有「平民天后」徐懷鈺將首次登上台北小巨蛋開唱，還有西洋歌手Sam Smith首度來台開唱；天團草蜢則是移師到高雄巨蛋舉行巡演；八三夭也會在這個月於高雄巨蛋與「夭怪們」一起歡度週末。

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出道24年的徐懷鈺，於10月7日首度登上萬人的台北小巨蛋開唱，舉行「倒數三秒」演唱會，經歷了《浪姐3》的洗禮，徐懷鈺不畏懼外界對她各有不同的評價，僅感激能夠站上小巨蛋，在記者會上徐懷鈺也向歌迷喊話：「我們先在小巨蛋見，然後如果大家想在大巨蛋見面，我們先到高雄巨蛋好嗎？」

▲徐懷鈺推出Line貼圖。（圖／滾石唱片提供）
▲徐懷鈺除了開唱，也推出Line貼圖。（圖／滾石唱片提供）
坐擁葛萊美、全英音樂獎、金球獎及奧斯卡金像獎等獎項的Sam Smith，擁有〈La La La〉、〈Stay with Me〉、〈I'm Not the Only One〉、〈Too Good At Goodbyes〉等多首暢銷金曲。如今終於帶著「SAM SMITH GLORIA the tour 2023 IN TAIPEI」在10月9日來到台灣，勢必會造成一股轟動。

▲Sam Smith將於今年10月9日在台北小巨蛋開唱。（圖／寬宏藝術提供）
▲Sam Smith將於今年10月9日在台北小巨蛋開唱。（圖／寬宏藝術提供）
本月即將在高雄巨蛋開唱的有草蜢與八三夭，草蜢於今年3月在台北小巨蛋開唱時，一口氣把張小燕、許富凱、羅時豐通通請上台，讓現場宛如派對般精彩，也讓粉絲更加期待於10月20日舉行高雄巨蛋場的演唱會，草蜢會給大家帶來什麼驚喜；去年八三夭在台北小巨蛋舉辦「顛倒世界」巡迴演唱會，邀來林宥嘉擔任嘉賓，一起合唱〈我不想你想你了〉、〈天真有邪〉，成了當晚演唱會的高潮，此系列演唱會今年10月14日來到高雄巨蛋，已經不是首次在高雄巨蛋開唱的八三夭，又將會有什麼寵粉的安排呢，值得期待。

▲草蜢在台北小巨蛋舉辦「RE: GRASSHOPPER」草蜢巡迴演唱會。（圖／記者林調遜攝, 2023.03.18）
▲草蜢移師高雄巨蛋舉行「RE: GRASSHOPPER」草蜢巡迴演唱會。（圖／NOWnews資料照）

10月演唱會開唱資訊：

李浩瑋「Fly Machine」個人演唱會

時間：10月6日（五）20:00

地點：Legacy 台北


滅火器「一生到底」巡迴

時間：10月6日（五）20:00

地點：Legacy 台中


徐懷鈺「徐懷鈺 2023 倒數三秒小巨蛋演唱會」

時間：10月7日（六）19:30

地點：台北小巨蛋


庸俗救星「靠運氣不如靠腰力」演唱會

時間：10月7日（六）20:00

地點：Legacy 台北


【2023鐵漢柔情系列】別具一格 曹格巡迴演唱會

時間：10月8日（日）20:00

地點：Legacy 台中


Sam Smith Gloria 全球巡迴演唱會-台北站

時間：10月9日（一）19:30

地點：台北小巨蛋


YELLOW DAYS LIVE IN TAIPEI 2023

時間：10月12日（四）20:00

地點：Legacy 台北


5566 「《2056》二十週年演唱會」台北安可場

時間：10月14日（六）18:00

地點：台北小巨蛋


八三夭「顛倒世界」巡迴演唱會高雄站

時間：10月14日（六）19:30

地點：高雄巨蛋


滅火器「一生到底」巡迴

時間：10月20日（五）20:00

地點：Legacy 台北


草蜢「RE: GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會」 高雄站

時間：10月28日（六）19:30

地點：高雄巨蛋

▲西洋歌手Sam Smith與徐懷鈺都將於10月在台北小巨蛋開唱；天團草蜢、八三夭則是在高雄巨蛋舉行演唱會。（圖／NOWnews社群製表）
▲西洋歌手Sam Smith，以及「平民天后」徐懷鈺都將於10月在台北小巨蛋開唱；天團草蜢、八三夭則是在高雄巨蛋舉行演唱會。（圖／NOWnews社群製表）

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