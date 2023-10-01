10月熱唱／Sam Smith空降台北小巨蛋！草蜢、八三夭移師高雄開唱

我是廣告 請繼續往下閱讀
坐擁葛萊美、全英音樂獎、金球獎及奧斯卡金像獎等獎項的Sam Smith，擁有〈La La La〉、〈Stay with Me〉、〈I'm Not the Only One〉、〈Too Good At Goodbyes〉等多首暢銷金曲。如今終於帶著「SAM SMITH GLORIA the tour 2023 IN TAIPEI」在10月9日來到台灣，勢必會造成一股轟動。
本月即將在高雄巨蛋開唱的有草蜢與八三夭，草蜢於今年3月在台北小巨蛋開唱時，一口氣把張小燕、許富凱、羅時豐通通請上台，讓現場宛如派對般精彩，也讓粉絲更加期待於10月20日舉行高雄巨蛋場的演唱會，草蜢會給大家帶來什麼驚喜；去年八三夭在台北小巨蛋舉辦「顛倒世界」巡迴演唱會，邀來林宥嘉擔任嘉賓，一起合唱〈我不想你想你了〉、〈天真有邪〉，成了當晚演唱會的高潮，此系列演唱會今年10月14日來到高雄巨蛋，已經不是首次在高雄巨蛋開唱的八三夭，又將會有什麼寵粉的安排呢，值得期待。
10月演唱會開唱資訊：
李浩瑋「Fly Machine」個人演唱會
時間：10月6日（五）20:00
地點：Legacy 台北
滅火器「一生到底」巡迴
時間：10月6日（五）20:00
地點：Legacy 台中
徐懷鈺「徐懷鈺 2023 倒數三秒小巨蛋演唱會」
時間：10月7日（六）19:30
地點：台北小巨蛋
庸俗救星「靠運氣不如靠腰力」演唱會
時間：10月7日（六）20:00
地點：Legacy 台北
【2023鐵漢柔情系列】別具一格 曹格巡迴演唱會
時間：10月8日（日）20:00
地點：Legacy 台中
Sam Smith Gloria 全球巡迴演唱會-台北站
時間：10月9日（一）19:30
地點：台北小巨蛋
YELLOW DAYS LIVE IN TAIPEI 2023
時間：10月12日（四）20:00
地點：Legacy 台北
5566 「《2056》二十週年演唱會」台北安可場
時間：10月14日（六）18:00
地點：台北小巨蛋
八三夭「顛倒世界」巡迴演唱會高雄站
時間：10月14日（六）19:30
地點：高雄巨蛋
滅火器「一生到底」巡迴
時間：10月20日（五）20:00
地點：Legacy 台北
草蜢「RE: GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會」 高雄站
時間：10月28日（六）19:30
地點：高雄巨蛋