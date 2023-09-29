TPASS單日使用量創新高！9/22衝破200萬大關 10/2再一波擴大上路
TPASS北中南三大生活圈通勤月票上路至今即將滿3個月，交通部公路局統計，9月1日至9月28日累計共約有47.7萬人次加值購買TPASS通勤月票方案，分別為基北北桃約40.3萬人次、中彰投苗約1.8萬人次、南高屏約5.6萬人次；此外，9月22日單日使用達200.4萬人次，這是繼在9月19日破紀錄後，再次創下單日歷史新高。
記者林莞茜／綜合報導
公路局指出，再使用月票搭乘公共運輸部分，9月份累計至昨28日為止，約有4,431.6萬人次使用月票搭乘各類公共運具，包含台鐵319.2萬人次(基北北桃生活圈217.5萬人次、中彰投苗生活圈35.8萬人次、南高屏生活圈65.9萬人次)、捷運(含輕軌)2,133萬人次(基北北桃生活圈1,991萬人次、中彰投苗生活圈27.4萬人次、南高屏生活圈114.6萬人次)、公車(含市區公車及公路客運)1,768.6萬人次(基北北桃生活圈1,677.2萬人次、中彰投苗生活圈54.9萬人次、南高屏生活圈36.5萬人次)，以及其他運具(含公共自行車及渡輪)210.8萬人次(基北北桃生活圈171.2萬人次、中彰投苗生活圈9.4萬人次、南高屏生活圈30.2萬人次)。
公路局統計，隨著9月份開學後通勤通學族群逐漸回流，民眾購買及使用月票持續加溫，自TPASS開賣累計至28日為止，三大生活圈通勤月票已有181.8萬人次購買，使用月票搭乘各類公共運具更高達1.19億人次；另在9月22日單日使用達200.4萬人次，再次創下單日歷史新高。
根據公路局規劃，10月2日起將再有另一波月票擴大實施，包括桃竹竹苗生活圈、宜蘭縣(含台鐵部分)、花蓮縣及台東縣等縣市月票，可嘉惠更多通勤族群，預期將再帶動另一波月票使用高峰，也歡迎民眾踴躍購買TPASS月票，用行動支持公共運輸。