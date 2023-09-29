WOODZ曹承衍曾是王一博戰友！決定改當IU師弟 宣布11月來台開唱
韓團「UNIQ」由周藝軒、金聖柱、李汶翰、WOODZ曹承衍、王一博等人組成，但曹承衍2022年合約滿期退出，他現為「EDAM娛樂」的藝人，今年發行新歌之外，今（29）日也宣布舉辦世界巡迴演出，確定於11月18日來台會粉絲，曹承衍表示：「心裡一直惦記著台灣歌迷，從來沒有忘記，一直很想再回來跟大家見面！」
記者陳雅蘭／綜合報導
曹承衍年幼短暫居住巴西、菲律賓留學，高中回韓國後，先是到「MBK娛樂」當練習生，18歲再去「YG娛樂」練習；當時「YG娛樂」正跟中國娛樂公司「樂華娛樂」合作培訓男團UNIQ，曹承衍便加入UNIQ出道備取名單；UNIQ最終成員選定由周藝軒、金聖柱、李汶翰、曹承衍、王一博5人組成，並於2014年出道；直到2022年曹承衍合約到期不續約，他現為「EDAM娛樂」藝人，同時也是IU的師弟。
曹承衍移轉到EDAM經紀公司後，今年陸續發行歌曲《Abyss》、專輯《OO-LI》並投入7首歌製作，他表示：「尋找真正自我的過程是不會結束的，我不覺得只有我會有這種想法，身旁也會有很多人正在經歷這段過程，我覺得《OO-LI》是嘗試定義過去的我、尋找現在的自己，然後期待著未來的樣子。這張專輯的每一首歌曲就像《OO-LI》一樣，不被過往和彼此束縛，有著多彩又豐富的曲風讓不同的觀眾透過這次的作品尋找真正的自我。」
專輯宣傳期結束後，曹承衍宣布舉辦世界巡迴演唱會《2023 WOODZ WORLD TOUR ‘OO-LI 》，台北場確定於11月18日下午5點30分在國際會議中心TICC舉行，票價分為4200元、3800元、3400元，門票10月6日中午12點在寬宏售票、萊爾富 、OK便利商店啟售。