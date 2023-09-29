iPhone 15 Pro剛用2天「燙到不行」！果粉黯然退貨：甚至還沒裝殼
全新的iPhone 15 系列的使用者逐漸增加，讓各種小問題也開始浮現，其中「過熱」問題更是讓眾多果粉苦惱不已，因為已經影響到日常使用。就有果粉無奈表示，自己使用兩天，就因發熱問題黯然決定退貨，遭遇也引發熱議。
記者潘毅/綜合報導
「iPhone 15 Pro試用了兩天決定還是退貨了」一位果粉在論壇《Dcard》上分享，自己購入白色iPhone 15 Pro，剛到手就聽說發熱的問題：「剛入手試用下感覺還好，包括舊機傳資料到新機，熱度都還能接受。我也不玩遊戲。錄影只要不錄4K60p就還好、4K30p錄個十分鐘都還行」。
沒想到當原PO開啟YouTube觀看，卻發現連這樣機子都會發燙，「放涼後用20W充電頭充電又是燙到不行，都還沒裝殼就燙成這樣。裝了殼散熱更差，無法想像對機子壽命會有多傷」，最後也黯然決定退貨，並附上退貨單據證明。
而遭遇曝光後，也引來其他苦主「我拿15 Pro，LINE擴音聊40分鐘就燙到不行，甚至充電被跳警示」。但也有一派果粉回應「剛入手的白鈦promax目前日常使用都還沒有過熱的問題」、「15pro藍色，看劇沒發燙過」、「我只有轉移資料的時候變很燙，這幾天用下來完全沒燙過、都是涼的，完全不知道為什麼一堆在說15pro很燙」、「我也是有手機熱的情況，但放一下散熱很快就不熱了」。
針對近期蘋果iPhone 15 Pro系列傳出手機溫度過熱的災情，科技媒體androidauthority也進行實測，結果發現iPhone 15 Pro日常工作溫度確實比安卓的三星S23 Ultra 、Pexel 7 Pro還要高 2.5% 到 5%左右。