2023中秋節「10年最美月亮」！全台各地賞月攻略曝：錯過再等14年

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台北市立天文館表示，今年中秋滿月是10年以來最圓的一次，中秋節為農曆八月十五，傳統「月圓人團圓」的佳節，但其實中秋當日恰逢真正的月圓，也就是所謂的「滿月」或「望」，只有三分之一左右的機會，在21世紀中僅37次，其他則落在農曆十四、十六，甚至十三或十七，而下次中秋同日滿月是在2030年，不過滿月發生時不見得月亮已升起，若是想像今年一樣能真正看到完美的中秋滿月，得等到2037年了。
今年的中秋滿月雖然距離361,553公里，沒有達到超級滿月的程度，但已是自2015年以來最大的中秋滿月。今（29）日天文館展示場也自18時免費開啟，若天候許可，天文館的YouTube頻道也將透過直播平台，跟全國民眾一起觀賞中秋節最美月亮。
今、明（29日、30日）兩天水氣稍增加，臺灣東北部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北地區有局部短暫陣雨，東部、東南部地區、恆春半島及馬祖有零星短暫陣雨，其他地區及金門、澎湖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中南部山區亦有局部較大雨勢發生的機率。
連假尾聲10月1日到2日（周日至周一）東北風增強，北部、東半部有短暫陣雨，東北部周日也有較大雨勢，中南部午後雷陣雨機會高，下周一午後北方乾空氣南下，北部轉為不下雨的多雲天氣，10月3日（下周二）雨勢更加趨緩，10月4日、5日可能有熱帶熱帶擾動發展影響，目前預報不確性大，這幾天請多注意最新動態。