王陽明快來秀秀！蔡詩芸自爆「隱疾」 腿軟狂喊好可怕
國際饒舌女神蔡詩芸Dizzy Dizzo，急甩日前爆出與老公王陽明鬧婚變，於28日推出全新單曲〈So Good Tho〉，歌名來自於選秀節目上蔡詩芸講評時的口頭禪，總被網友酸言冷嘲，但最後卻翻轉成年輕人時下的流行用語。拍攝MV時，蔡詩芸則是自爆有懼高症，還因為怕高而腿軟，直呼「好可怕」。
記者吳雨婕／綜合報導
把酸言酸語化作揶揄幽默，蔡詩芸笑看著網路現象：「真的當初沒有想到會變成流行用語，這名詞是被罵出來的，但我覺得滿酷的，新稱號豆姐我很喜歡，用字很可愛又好玩！」製作新歌來回應網友，歌詞嗆辣帶點趣味，巧妙融合了許多的嘻哈元素。
MV於28日晚間上架，蔡詩芸這麼形容：「畫面很嘻哈、充滿帥感，我在MV裡面有點瘋瘋的，跟以前以漂亮為主的風格不同，這次呈現以個性為主，是大家沒看過的一面。」看似直率且大膽的蔡詩芸，拍攝MV時卻被「這一點」打敗，當導演要她站在高台上拍攝時，她當場求饒，自嘲：「我有懼高症，真的沒辦法、腿會軟，雖然我的歌很硬，但我沒辦法克服高度，我的心臟好像會吊起來，好可怕的感覺。」
有趣的是，選秀節目《大嘻哈時代2》自開播以來，評審名單飽受爭議，無數網友嘲笑Dizzy中文不好、陳星翰跟迪拉胖長期居於幕後缺乏知名度，三人被無數網友戲稱「台饒就這？」 面對各種不被看好，節目在日前風光入圍金鐘獎多項獎項直接打臉酸民。聽聞入圍喜訊，蔡詩芸開心表示：「很感動，謝乾乾、川哥（陳鎮川）、選手們都投入很多心思在節目，要大大地恭喜大家。」