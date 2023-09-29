面試整備服務計畫超暖心 助單親媽重新接軌職場

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雲嘉南分署長劉邦棟表示，為協助有就業意願的特定對象及弱勢者就業，勞動力發展署訂有「協助特定對象及弱勢求職者面試整備服務計畫」，求職者只要至公立就業服務機構辦理求職登記，並經就服員諮詢評估有經濟能力薄弱，難以負擔自身的服裝儀容整理等情形就可協助申請，每人每年以1次為限，提供最高2,500元購置適當的衣著、鞋襪、剪髮或簡易美容清潔用品;而後續求職面試期間如有餐食、車資需求，則可以實物給付或電子票證儲值方式，提供每人每次300元、每月最高1,200元、每年最多3,600元的額度補助，助弱勢求職者改頭換面，進而提高雇主的聘僱意願，順利求職成功接軌職場。
「就服員時時幫忙留意職缺資訊、耳提面命調整求職心態，知道自己不是一個人孤軍奮鬥，真的很窩心！」經過換裝後的秝溱重拾自信，參加職場參訪及就業促進課程，最後終於在就業中心運用「臨時工作津貼」計畫媒合推介下，找到模板職業工會行政作業人員一職，現已穩定上工近3個月，生活模式總算又慢慢回歸正常軌道！
劉邦棟補充說明，雲嘉南分署的就業服務中心可提供許多資源協助弱勢失業者進入職場，除了「面試整備服務計畫」及「臨時工作津貼」外，也可針對求職者的需求提供不同的就業促進措施及活動，或連結職場學習及再適應津貼、僱用獎助津貼等就業協助方案，歡迎有需要的求職朋友可向雲嘉南區各就業中心洽詢。