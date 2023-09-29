中秋節是土地公生日！命理師點名「4類人」快拜 一路旺翻到明年
今（29）日不只是一年一度的中秋節，同時也是「偏財神」土地公聖誕，命理師高煜霖建議，在中秋節前抱著感恩的心去拜土地公，能夠受到土地公無形中出手相助，尤其4類人效果更佳，運勢可以一路旺到明年。
記者賴禹妡／綜合報導
高煜霖在臉書上發文表示，農曆8月15日為「偏財神」土地公的生日，在古代因為適逢秋收時期，土地公又是照養大地相當重要的神祇，因此民眾都會利用這一天，特別感謝老天、大地，讓農林漁牧能慶豐收，並祈求土地公來年繼續保佑平安、順利。
高煜霖指出，土地公並不是直接讓土地或房子變得很有價值，因為這只是「紙上富貴」，沒有變現，相反地是保佑信眾在付出努力後，可以得到更好成績。土地公會間接幫忙達成「增加營收」、「提升獲利」等賺錢目的，這就是為何土地公被視為「偏財神」。
高煜霖建議，「心存善念的人」、「努力打拼的人」、「備好專業的人」、「貴人可牽的人」這4類信眾，可以在農曆8月15日前抱著感恩的心去拜土地公，也要連帶祈求明年順利，「在胼手胝足後，就差臨門一腳，『祂』就在無形中出手相助之意」。高煜霖也表示：「換言之，做事要先『自助』，再由旁人體認到你的付出，給予支持的『人助』後，受到神明的青睞，而得到『天助』的概念」。