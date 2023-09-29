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柯智豪奪金曲獎！霞海城隍廟還願送神像　唐美雲、人間國寶都來了

▲柯智豪奪下金曲獎，還願時致贈兩尊戲神「田都元帥」與「西秦王爺」給霞海城隍廟。（圖／柯智豪音樂工作室提供）
▲柯智豪奪下金曲獎，還願時致贈兩尊戲神「田都元帥」與「西秦王爺」給霞海城隍廟。（圖／柯智豪音樂工作室提供）

記者吳雨婕／綜合報導

製作人柯智豪今年以同根生的《邊緣轉生術》專輯，獲得金曲獎「最佳專輯製作人」殊榮，昨（28）日特別在台北霞海城隍廟舉辦還願儀式與開光大典，聘請雕刻專家打造兩尊戲神「田都元帥」與「西秦王爺」致贈廟方，不僅期盼保祐更多文化藝術產業人員，也希望讓大稻埕成為新興藝文人士交流場所。此外，唐美雲、「人間國寶」陳錫煌大師等嘉賓都到場觀禮。

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柯智豪表示：「我從小就在這邊長大，看著戲台來來去去，也成為我的生命養分，很開心今年能得到金曲獎肯定，除了感謝城隍老爺的保祐，致贈的兩尊神祇，不只是身為在地居民的心意，更盼望為產業帶來更多祝福。」廟方也邀請唐美雲蒞臨出席，對於柯智豪樂於把傳統與現代產生碰撞交流給予高度肯定，更高興另類跨界創意終於受到金曲評審青睞。

▲柯智豪聘請雕刻專家打造兩尊戲神「田都元帥」與「西秦王爺」致贈霞海城隍廟。（圖／柯智豪音樂工作室提供）
▲▼柯智豪聘請雕刻專家打造兩尊戲神「田都元帥」與「西秦王爺」致贈霞海城隍廟。（圖／柯智豪音樂工作室提供）
▲柯智豪聘請雕刻專家打造兩尊戲神「田都元帥」與「西秦王爺」致贈霞海城隍廟。（圖／柯智豪音樂工作室提供）
 
柯智豪特別請到位在新北石門的「古佛醫療工作室」合山軒幫忙，雕刻兩尊表演藝術的傳統戲神，包含田都元帥與西秦王爺，回饋給城隍爺作伴。台北霞海城隍廟管理人陳文文表示：「上次有人還願致贈神像已經是53年前的事了，就是大家熟悉的月下老人，當時一位媽媽替兒子向城隍爺求婚姻，最終順利完成，才特別刻一尊月老還願，歷經50年後，終於霞海城隍廟又有新神像加入，就像是城隍爺開立新的部門、新的團隊，讓更多人來這裡尋求心靈寄託。」

還願儀式當天還請到多位嘉賓到現場觀禮，包含唐美雲歌仔戲團創辦人唐美雲、「人間國寶」陳錫煌大師、中華文化總會秘書長李厚慶、金曲樂團百合花、全能藝人又仁、音樂人謝明諺等，另外還有多位曾跟柯智豪合作過的表演藝術團體代表，也都親自出席力挺榮耀一刻，更展現文化串聯的凝聚力。

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