亞運現場／體操丁華恬摘銅寫歷史！「丁華恬跳」完美搬到亞運舞台
杭州亞運競技體操女子平衡木個人決賽，中華女將丁華恬表現精采，她以難度5.6分，完成分7.700分，拿下13.300的高分，最終雖不敵日本岡村真的13.966，與中國唐茜靖13.733，但仍替中華隊拿下一面銅牌，依舊締造歷史新頁，成為中華隊史上首位在亞運競技體操奪牌的女子選手。
特派記者廖聿偉/杭州報導
資格賽丁華恬就一鳴驚人，她以難度5.9分、完成分7.966分，總分13.866分，排名第一；今平衡木決賽，丁華恬以較保守的難度迎敵，但仍繳出不錯的成績單，最終拿下銅牌，生涯首度參加亞運就奪牌，未來不可限量。
年僅20歲的丁華恬在2019年替台灣拿下亞錦賽女子平衡木首金，同時還創造了國際認證以運動員名字命名的動作「丁華恬跳」，也讓她一戰成名，同時成為台灣睽違52年首度取的體操奧運資格的選手，可惜東京奧運表現失常，無緣站上頒獎台。
不過經歷奧運洗禮，丁華恬逐漸展現大將之風，連蔡恆政都在體操全能賽後也稱讚，「過去丁華恬在比賽中常會忘掉一、兩個動作，但這次不僅完整做完，也是第一次，還表現的很穩定，進步很明顯。」
把精湛表現複製到女子單槓個人決賽，丁華恬完美落地後，教練蔡恆政也振臂歡呼，並和丁華恬擁抱，接下來體操隊將馬不停蹄飛往比利時，參加體操世錦賽。