中秋節前夕持毒遭逮「彩虹菸草」藏鞋盒仍被查獲

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台南市警察局永康分局28日凌晨執行巡邏勤務時，在永康區文賢街見自小客車深夜時間未開啟大燈違規行駛道路，恐有安全之疑故上前攔查，蔡姓駕駛（20多歲）面對員警提問雖對答如流，稱與朋友借車南下台南工作，但避重就輕，員警眼尖在其所駕駛車輛車門置物處發現數包夾鏈袋內裝有不明菸草，蔡嫌自知難逃法網，向警方表示該菸草就是俗稱之「毒品彩虹菸」，隨後員警在後車廂一鞋盒內發現多包毒品彩虹菸草，總數達70包，共計275.46公克，全案訊後依毒品危害防制條例罪嫌移送台南地方檢察署偵辦。
永康分局表示，彩虹菸為新興的三級毒品，其原料為「3，4-亞甲基雙氧苯基乙基胺已酮（N-Ethylhexylone）」，經組裝、製作，終而製出「彩虹菸」，為讓彩虹菸吸起來有特別的風味，還會添加香草精調味，毒品彩虹菸內含愷他命、安非他命、搖頭丸、卡西酮、一粒眠及FM2等混合毒品，有興奮劑和抑制劑兩種不同類型的成分，吸食這類混搭毒品，容易產生心臟衰竭、膀胱功能失常、時空認知扭曲、幻覺、暴力自殘等副作用。
永康分局長甘炎民呼籲，毒品的作用只會帶來更多的災難，為了您的家人及朋友，請勇於遠離毒品，也奉勸如已沾染毒品之惡習，應及早尋求協助進行戒治，遠離毒害。