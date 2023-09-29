美國政府10／1關門倒數！國會仍難達共識 聯邦員工準備放無薪假
美國國會兩黨分歧持續，民主黨在參議院推動預算撥款法案，共和黨則是在眾議院推動撥款決議案（continuing resolution），但是參眾兩院的法案都沒有通過，美國聯邦政府關門期限10月1日在即，聯邦政府員工已接獲通知，3天後開始放「無薪假」，各項非必要的政府相關服務都將停擺。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，參議院所提出的短期延長聯邦資金的權宜法案，已被控制眾議院的共和黨人拒絕。眾議院部分共和黨議員屬於強硬保守派，他們否決了議長麥卡錫（Kevin McCarthy）與拜登之前達成的協議，要求要進一步削減1200億美元的支出，同時制定更嚴格的法律來控管美墨邊界的移民移動。
麥卡錫持續斡旋，認為只要民主黨議員在美墨邊境問題上讓步，就有機會避免政府關門。不過，共和黨內的強硬派也並不支持麥卡錫，揚言在未進一步具體承諾削減支出前，不會同意任何讓政府免於關門的「權宜之計」，共和黨眾議員蓋茨（Matt Gaetz）甚至威脅不排除對麥卡錫提出罷免。
國會分歧難解，距離10月1日大限已經迫在眉睫，美國聯邦政府關門似乎難以避免。國際信評機構穆迪（Moody’s）警告，雖然美國政府關門不會影響政府債務支付，但將凸顯國會兩黨分歧是如何干擾財政決策的穩定性，對美國的信用狀況造成負面影響。