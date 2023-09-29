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亞運電競／《英雄聯盟》中國2:1擊敗越南驚險奪銅！陸粉絲卻火大

▲《英雄聯盟》中國隊在四強落敗，之後將打銅牌戰。（圖／翻攝微博）
▲《英雄聯盟》中國隊在四強落敗，之後將打銅牌戰。（圖／翻攝微博）

記者潘毅/綜合報導

杭州亞運電競項目《英雄聯盟》今（29）日下午銅牌戰開打，由地主中國隊對決越南隊，而星度破表的中國隊今天卻贏的艱辛，但最終仍以2:1驚險保住銅牌，但而在中國論壇與微博上，也出現大量批評中國代表選手與教練團的聲音。

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本次中國《英雄聯盟》項目出戰選手名單為上路白家浩（JDG 369）、陳澤彬（BLG Bin），打野趙禮傑 （EDG Jiejie），中路為卓定（ JDG Knight），ADC 為 喻文波（TES JackeyLove），輔助田野 （EDG Meiko），每位都是各站隊的主力，是中國英雄聯盟項目各路線的一時之選。

▲星度破表的中國隊今天卻贏的艱辛，但最終仍以2:1驚險保住銅牌，但而在中國論壇上，也出現大量批評中國代表選手與教練團的聲音。（圖／翻攝微博）
▲星度破表的中國隊今天卻贏的艱辛，但最終仍以2:1驚險保住銅牌，但而在中國論壇上，也出現大量批評中國代表選手與教練團的聲音。（圖／翻攝微博）
不過今（29）日的銅牌戰中，中國隊卻打得十分艱辛，先是率先被越南拿下第一場勝利，第三場也贏的十分艱辛，一度被越南隊主導優勢，苦撐許久才靠著團戰拿下勝利。這樣的表現也讓許多中國粉絲十分不滿，因為賽前中國與越南隊，是被外界公認有一大段實力差距的。

▲杭州亞運《英雄聯盟》中華代表隊今（28）日傳回捷報，以2:0強勢戰勝越南，晉級明天的金牌戰。（圖／取自中華電競協會臉書）
▲今（29）日的晚間7點，《英雄聯盟》金牌戰將由中華隊對決被譽為「世界最強」的韓國隊。（圖／取自中華電競協會臉書）
而在今（29）日的晚間7點，《英雄聯盟》金牌戰將由中華隊對決被譽為「世界最強」的韓國隊，為了挺中華隊，嘉義知名網紅小商人也發文集氣，表示若中華隊贏過韓國奪金，就發200份雞排，若是台灣選手能在「線上單殺」韓國傳奇選手李相赫（Faker）一次，就將再追加送出100份。

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