▲中秋一家烤肉萬家香暗藏「室內空污」危害　在家烤肉如何維持空氣品質？

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烤肉香氣夾帶CO2、VOC CO2累積其他汙染物亦提高一家烤肉萬家香，但香味卻暗藏空氣汙染物危害人體健康。林瑜雯副教授表示，肉類在高溫燒烤下會產生煙霧，肉汁滴到炭火上，還會釋放出揮發性有機化合物（VOC），因此香氣中其實夾帶著CO、CO2、有機化合物、氮氧化物（NOx）等污染物，會降低空氣品質。
林瑜雯副教授指出，這些物質若在室內空間，呼吸系統敏感的人更易有立即影響，此外燃燒行為、人的呼吸等都是CO2來源，當室內人口密度過高或換氣效率不佳，容易使CO2濃度累積，同時其他汙染物也會相對提高，當CO2濃度過高會刺激呼吸中樞，造成呼吸費力、困難、頭痛、嗜睡、反射減退等情形。
室外、陽台烤肉注意哪些？ 如何避免吸入危害物？因此，民眾在中秋節不論室內、室外或是在燒烤店，都應留意烤肉產生的空氣汙染物。張振平副教授表示，燒烤的東西光吃都已經有人說對身體不好，吸的就更糟糕了，如果是在室外烤肉，應選擇上風處的位置避免吸入過多不好的物質。
此外，室外烤肉也要盡量選擇人少、空曠的地方。然而有些民眾會在自家陽台烤肉、賞月，林瑜雯副教授提醒，如果是半開放式的陽台，烤肉的人一樣要在上風處，不要在下風處，而且要換人烤不要一直待著，並將窗戶打開讓空間有好的通風循環。
在家用電烤盤烤肉 如何維持好的空氣品質？而現在電烤盤相當流行，中秋節想必許多人會在家中邊吹冷氣邊用電烤盤烤肉。張振平副教授表示，如果要在家中使用電烤盤烤肉就要將抽油煙機打開，放在抽油煙機下烤，這樣使用一定是沒問題的。
不過，一般歡聚烤肉都不會這樣放，大部分都是放客廳一起吃吃喝喝，所以張振平副教授建議，在家用電烤盤的時候，可以在上游放電風扇往廚房（下游）方向吹，並把廚房抽油煙機打開繼續將空氣往外抽，而人要站在上游，雖然這樣做沒辦法說會變得很好，但至少比門窗都關著開冷氣的空氣品質要好一點。
燒烤店選擇、座位挑選 注意5點避免室內空污危害另外，中秋節燒烤店也是歡聚的首選場所之一，林瑜雯副教授、張振平副教授建議可以依以下5點建議，選擇適合的燒烤店或是座位，避免受室內空氣汙染危害：
- 有香味、氣味重、人多的店家不建議前往
- 燒烤店建議找有烤爐上方有排煙管、排煙設備的，能抽氣將油煙、汙染物排到室外，不會再循環回來
- 店內應有出風口、回風口
- 座位應坐在上風處、出風口的位置，遠離出風口的地方反而汙染物容易蓄積
- 避免坐在廚房前，或是有燒烤煙霧異味的地方
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59314
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