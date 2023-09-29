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中秋一家烤肉萬家香暗藏「室內空污」危害　在家烤肉如何維持空氣品質？

▲中秋一家烤肉萬家香暗藏「室內空污」危害　在家烤肉如何維持空氣品質？
▲中秋一家烤肉萬家香暗藏「室內空污」危害　在家烤肉如何維持空氣品質？

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】中秋節「烤肉」幾乎是家家戶戶必有的活動之一，不論是在戶外、燒烤店或是在家使用電烤盤，只要和親友相聚一同賞月、大啖美食就是最好的享受。不過，在烤肉的時候可要注意美味的香氣中可能暗藏「空氣汙染物」。

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因此，輔仁大學醫學院副院長暨公共衛生學系林瑜雯副教授、長榮大學職業安全與衛生學系副教授暨環境暨職業與食品安全研究中心張振平副教授針對出室內、室外、燒烤店提出中秋節烤肉相關建議，希望民眾歡度佳節的同時能避免空氣污染物對健康產生危害。

烤肉香氣夾帶CO2、VOC　CO2累積其他汙染物亦提高

一家烤肉萬家香，但香味卻暗藏空氣汙染物危害人體健康。林瑜雯副教授表示，肉類在高溫燒烤下會產生煙霧，肉汁滴到炭火上，還會釋放出揮發性有機化合物（VOC），因此香氣中其實夾帶著CO、CO2、有機化合物、氮氧化物（NOx）等污染物，會降低空氣品質。

林瑜雯副教授指出，這些物質若在室內空間，呼吸系統敏感的人更易有立即影響，此外燃燒行為、人的呼吸等都是CO2來源，當室內人口密度過高或換氣效率不佳，容易使CO2濃度累積，同時其他汙染物也會相對提高，當CO2濃度過高會刺激呼吸中樞，造成呼吸費力、困難、頭痛、嗜睡、反射減退等情形。

室外、陽台烤肉注意哪些？　如何避免吸入危害物？

因此，民眾在中秋節不論室內、室外或是在燒烤店，都應留意烤肉產生的空氣汙染物。張振平副教授表示，燒烤的東西光吃都已經有人說對身體不好，吸的就更糟糕了，如果是在室外烤肉，應選擇上風處的位置避免吸入過多不好的物質。

此外，室外烤肉也要盡量選擇人少、空曠的地方。然而有些民眾會在自家陽台烤肉、賞月，林瑜雯副教授提醒，如果是半開放式的陽台，烤肉的人一樣要在上風處，不要在下風處，而且要換人烤不要一直待著，並將窗戶打開讓空間有好的通風循環。

在家用電烤盤烤肉　如何維持好的空氣品質？

而現在電烤盤相當流行，中秋節想必許多人會在家中邊吹冷氣邊用電烤盤烤肉。張振平副教授表示，如果要在家中使用電烤盤烤肉就要將抽油煙機打開，放在抽油煙機下烤，這樣使用一定是沒問題的。

不過，一般歡聚烤肉都不會這樣放，大部分都是放客廳一起吃吃喝喝，所以張振平副教授建議，在家用電烤盤的時候，可以在上游放電風扇往廚房（下游）方向吹，並把廚房抽油煙機打開繼續將空氣往外抽，而人要站在上游，雖然這樣做沒辦法說會變得很好，但至少比門窗都關著開冷氣的空氣品質要好一點。

燒烤店選擇、座位挑選　注意5點避免室內空污危害

另外，中秋節燒烤店也是歡聚的首選場所之一，林瑜雯副教授、張振平副教授建議可以依以下5點建議，選擇適合的燒烤店或是座位，避免受室內空氣汙染危害：

  • 有香味、氣味重、人多的店家不建議前往
  • 燒烤店建議找有烤爐上方有排煙管、排煙設備的，能抽氣將油煙、汙染物排到室外，不會再循環回來
  • 店內應有出風口、回風口
  • 座位應坐在上風處、出風口的位置，遠離出風口的地方反而汙染物容易蓄積
  • 避免坐在廚房前，或是有燒烤煙霧異味的地方


資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59314

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