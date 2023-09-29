周予天好大膽！狠踩那根　哈林氣PUPU比中指回敬

「哈林」庾澄慶率《騎吧！哈林小隊》成員卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天，挑戰18天、1200公里單車環島行程。本週南下直奔台灣極西點台南「國聖港燈塔」。大來賓郭泓志帶著哈林小隊，品嚐台南在地美食，還去泡湯。未料，竟發生意外！戴著墨鏡的周予天，溫泉池中重踩隊長哈林的手指，讓哈林忍痛笑著對天兵周予天說：「你踩到我的手指了！」嚇得周予天連忙道歉喊：「對不起！」哈林立即秀出被踩到彎曲的中指回敬，十分搞笑。
記者黃盈容/綜合報導
郭泓志本週將帶著哈林小隊品嚐台南在地美食，讓吃貨擔當卜學亮口水直流。他還安排台南當地才有的老派傳統理髮廳文化高級坐洗體驗，並霸氣招待全體哈林小隊員，讓大夥直喊是最爽行程。小刀開心說：「太屌了，騎車騎一騎來洗頭。」洗頭阿姨得知哈林小隊一路從台北環島騎車，驚嘆表示：「這種天氣騎卡打車（台語）？」哈林笑回：「憨憨吼（台語）！」
從台北一路遠征到台南，領隊哈林說：「既然環島嘛！東南西北我們已經到了一個點了，就覺得我們離成功不遠了，心裡面會有一種驕傲啊！」哈林小隊為了紀念環島行程「第一個極點」，大夥兒特別在台南市觀光旅遊局於七股國聖港燈塔前設置的「極西藝術地標」拍照留念。
由好看娛樂製作發行的《騎吧！哈林小隊》，播出後創佳績，遠傳friDay影音獨家播映，月初開播後，迅速霸榜全站不分類觀看排行榜前3名。上週日也衝出高收視！《全明星》領隊錢薇娟、郭泓志陸續登場，不僅於PTT台綜討論版人氣高居不，更躍上遠傳friDay影音不分類觀看第1名。