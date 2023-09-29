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杭州亞運／丁華恬體操摘銅　僅20歲就三度寫歷史還有動作以她為名

▲台灣「體操精靈」丁華恬，今日在競技體操平衡木項目拿下銅牌，成為台灣史上首位拿下亞運獎牌的女子選手。（圖/特派記者葉政勳攝）
▲台灣「體操精靈」丁華恬，今日在競技體操平衡木項目拿下銅牌，成為台灣史上首位拿下亞運獎牌的女子選手。（圖/特派記者葉政勳攝）

記者陳云茹/綜合報導

台灣「體操精靈」丁華恬，今日在競技體操平衡木項目拿下銅牌，成為台灣史上首位拿下亞運獎牌的女子選手。回顧丁華恬16年的體操人生，她過去也曾在亞錦賽寫歷史新頁，更值得一提的是她甚至做出以她為名的體操動作。

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▲杭州亞運競技體操女子個人單槓決賽，丁華恬拿下銅牌，寫下史上新猷。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲杭州亞運競技體操女子個人單槓決賽，丁華恬拿下銅牌，寫下史上新猷。（圖／特派記者葉政勳攝）
丁華恬4歲就投入體操訓練，還嘗試桌球、羽球、溜冰等運動項目，但因「能做普通人做不到的事」而愛上體操、選擇體操。國三那年在全運會全能項目拿到金牌，當時教練和她說，「妳再拼一點、努力一點，搞不好2020年有機會參加奧運。」正是這一席話讓丁華恬開始以奧運為目標。

2019年，年僅16歲的丁華恬出征烏蘭巴托亞洲錦標體操賽，就在平衡木項目拿下金牌，當時她不僅難度分5.500分是決賽8人中最高，最終分數也擊敗中國、日本等勁敵，奪下生涯首面國際賽金牌，也是中華女子體操隊的首面亞錦賽金牌。

▲體操女將丁華恬。（圖／體育署提供）
▲體操女將丁華恬。（圖／體育署提供）
同年體操世界錦標賽，丁華恬以跳馬12.633分、高低槓12.433分、平衡木11.466分，地板11.866分，全能總分48.398排在第88名，經由遞補獲得東京奧運門票。成為在1968年墨西哥奧運後，睽違52年登上奧運殿堂的女子選手。

此次杭州亞運，丁華恬代表出戰最拿手的平衡木項目，資格賽她就搬出5.900分的難度動作，最終拿下13.866高分，是台灣史上首位以第1名闖進單項決賽的女子選手。決賽她以難度5.6分，完成分7.700分，拿下13.300高分，雖不敵日本岡村真、中國唐茜靖，但仍替中華隊拿下銅牌，成為中華隊史上首位在亞運競技體操奪牌的女子選手。

▲ 東京奧運國手丁華恬在杭州亞運女子競技體操，以13.866分拿下平衡木資格賽第1名。（圖／中華奧會提供）
▲ 東京奧運國手丁華恬在杭州亞運女子競技體操，以13.866分拿下平衡木資格賽第1名。（圖／中華奧會提供）
執得一提的是，2019年丁華恬在地板項目，以現有的動作做延伸、調整，並在澳洲大獎賽時受到裁判建議，才去申請命名，也通過國際體操總會（FIG）認證，以她的姓名為這個動作命名，英文名稱叫做「The Ting」，中文稱作「丁丁跳」或「丁華恬動作」。

▲丁華恬個人檔案（圖/NOWnews社群中心）
▲丁華恬個人檔案（圖/NOWnews社群中心）

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