杭州亞運／丁華恬體操摘銅　僅20歲就三度寫歷史還有動作以她為名

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2019年，年僅16歲的丁華恬出征烏蘭巴托亞洲錦標體操賽，就在平衡木項目拿下金牌，當時她不僅難度分5.500分是決賽8人中最高，最終分數也擊敗中國、日本等勁敵，奪下生涯首面國際賽金牌，也是中華女子體操隊的首面亞錦賽金牌。
同年體操世界錦標賽，丁華恬以跳馬12.633分、高低槓12.433分、平衡木11.466分，地板11.866分，全能總分48.398排在第88名，經由遞補獲得東京奧運門票。成為在1968年墨西哥奧運後，睽違52年登上奧運殿堂的女子選手。
此次杭州亞運，丁華恬代表出戰最拿手的平衡木項目，資格賽她就搬出5.900分的難度動作，最終拿下13.866高分，是台灣史上首位以第1名闖進單項決賽的女子選手。決賽她以難度5.6分，完成分7.700分，拿下13.300高分，雖不敵日本岡村真、中國唐茜靖，但仍替中華隊拿下銅牌，成為中華隊史上首位在亞運競技體操奪牌的女子選手。
執得一提的是，2019年丁華恬在地板項目，以現有的動作做延伸、調整，並在澳洲大獎賽時受到裁判建議，才去申請命名，也通過國際體操總會（FIG）認證，以她的姓名為這個動作命名，英文名稱叫做「The Ting」，中文稱作「丁丁跳」或「丁華恬動作」。
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