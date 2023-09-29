林志玲慘輸子瑜！「最想擁有臉蛋」946位女生不挺她 峮峮最後1名
日本媒體前陣子公開「2023年日本女生最想擁有的臉蛋」排名，最終由女星白石麻衣奪下第1名，蟬聯2年冠軍寶座，包含新垣結衣、永野芽郁、齋藤飛鳥都有入榜，掀起網友熱議。近日，蔡阿嘎決定跟上風潮，特別調查「2023年台灣女生最想擁有的臉蛋」，總共有1萬多人參與，沒想到林志玲僅排在第2名，第1名則由周子瑜摘下，至於峮峮則是唯一一位啦啦隊入圍的，成為最後一名。
記者詹鎰睿／綜合報導
蔡阿嘎日前更新YouTube系列影片「蔡阿嘎調查局」，他解釋，因為看到日本的新聞，才決定做專屬台灣的調查「2023年台灣女生最想擁有的臉蛋」，並透過臉書、IG、YouTube等各大平台，發出網路問卷調查，總計有1萬多人參與，強調絕對是客觀公正，很有公信力。
排名結果出爐，前10名女星依序為啦啦隊女神峮峮、清純女星張鈞甯、韓團(G)I-DLE成員葉舒華、零負評女神林依晨、新生代女星王淨、呸姐蔡依林、混血女神許瑋甯、清新女神田馥甄、台灣第一名模林志玲，最終竟然由TWICE成員周子瑜封后，成為台灣女生最想要擁有的臉蛋。
為此，蔡阿嘎震驚形容，周子瑜是「老少通吃」，橫掃老世代、中世代、新世代的票源，在1萬多人當中獲得3652票，輾壓林志玲的2706票。不過，蔡阿嘎也分析，林志玲有點年紀了，才會拿不到年輕人的票，被同樣是韓團出身的葉舒華給瓜分掉，直呼：「不管到幾歲，大家還是喜歡年輕的。」