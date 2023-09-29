匯款20萬要投資茶餅賺暴利 警方攔阻：對方不是賣茶的
桃園八德一名52歲林姓男子於28日12左右至介壽路新光銀行要匯款新臺幣20萬7,500元，經行員關懷後發覺有異，通報警方。警方到場了解後，才查出對方帳號所有人是經營電子業，與茶葉販售無關，經警方再三勸阻，男子才打消念頭，成功阻止一起詐騙案。
記者李春台／桃園報導
八德分局表示，八德派出所副所長黃思齊、警員簡永承，接獲銀行報案後隨即趕往現場關懷，發現林男從事裝潢工，稱在臉書上認識一名女網友，介紹買賣茶餅生意，以投資普洱茶餅買低賣高可獲高額報酬等話術誘騙林男投資，林男遂前往新光銀行要匯款20萬7,500元給對方指定帳號。
銀行行員詢問林男匯款用途，稱是要購買茶葉的錢，但查出該帳號資金進出頻繁，且帳號所有人是從事電子行業，與茶葉買賣無關，行員察覺有異遂通報警方，經警方查證該可疑帳號，雖無遭警示帳號，但是帳戶所有人不是從事茶葉買賣，經警方出示警政署最新版詐騙文宣供林民觀看，輔以實際案例告知林男此為典型「假投資真詐騙」手法，林男遂打消匯款念頭，成功阻止本起可能遭詐騙之匯款案。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。