秘書處長請假助選侯友宜 新北綠營3女將要求調查並停動用特支費

台南市國際蘭馨交流協會理事長童小芸贈南大鍾姓同學助學金

▲台南市國際蘭馨交流協會理事長童小芸（前左）頒發獎助學金給台南大學鍾馨顬同學。（圖／記者劉悅儷攝，2023,09,29）
▲台南市國際蘭馨交流協會理事長童小芸（前左）頒發獎助學金給台南大學鍾馨顬同學。（圖／記者劉悅儷攝，2023,09,29）

記者劉悅儷/台南報導

國際蘭馨交流協會中華民國總會每年八月都有一項支援國立大學清寒女學生助學的「蘭馨愛，讓夢想起飛」的方案，今年各地分會共提出二十人通過審核，台南市國際蘭馨交流協會為台南大學三年級鍾姓女同學提出四年、每學期四萬元註冊費的申請，因鍾姓學生是二升三學生，認定已可以打工自立，無法獲得補助，後由台南市會「自掏腰包」三萬兩千元助其順利註冊。

我是廣告 請繼續往下閱讀

  台南市國際蘭馨交流協會理事長童小芸表示，「蘭馨愛，讓夢想起飛」助學計畫行之有年，是女力當家的蘭馨國際交流協會幾個社會急難救助、公益慈善活動之一，申請資格必定是國立大學的女學生，必需品學兼優、家境清寒，且為證明家庭經濟狀況，還必需提提出財產清冊和繳稅證明，但只要獲得通過，從大一至大四，八個學期都可獲得四萬元助學金，主要目的在幫助這些家境清寒的資優學生安心就學。


  台南市會今年接獲台南大學鍾姓女學生的助學申請，鍾父親擔任保全，母親罹患姿勢性高血壓，只要身體移動血壓就會升高，無法工作，一位哥哥就讀成功大學碩士班，家中雖有房子，但媽媽被電話詐騙集團騙走九百萬元，目前每個月需拿出四萬元清償貸款，父親一個月三萬元的薪水加上兄長家教所得，幾乎全部用於還債，致鍾女無法安心就學，功課也直直落。台南市蘭馨協會經查訪後決定伸出援手幫忙，但總會以鍾女已升大三，駁回所請。


  童小芸指出，雖然被駁，但台南市會仍決定予以協助，以去年公益盈餘款兩萬元加上今年會費共三萬兩千元，先協助鍾女度過這個學期的難關。


  童小芸表示，國際蘭馨「蘭馨愛，讓夢想起飛」助學方案主要對是高三升大一、品學兼優的女學生，有此需要的青年學子都可嘗試向各地蘭馨分會提出申請。


  除「蘭馨愛，讓夢想起飛」助學方案之外，國際蘭馨還有協助單親媽媽急難救助計畫，過去就有案例獲得國際總會十五萬元台幣的補助。另外，還有女青年事業支援計畫，協助辦理女青年創業就業輔導座談，每場可申請經費五萬元，協助想創業的女青年夢想起飛。

快訊／中秋連假迎午後雨！「3縣市」大雨特報　雨彈持續到入夜

杭州亞運／丁華恬體操摘銅　僅20歲就三度寫歷史還有動作以她為名

中秋節前夕持毒遭逮「彩虹菸草」藏鞋盒仍被查獲

面試整備服務計畫超暖心 助單親媽重新接軌職場

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞