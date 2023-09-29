台南市國際蘭馨交流協會理事長童小芸贈南大鍾姓同學助學金

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台南市國際蘭馨交流協會理事長童小芸表示，「蘭馨愛，讓夢想起飛」助學計畫行之有年，是女力當家的蘭馨國際交流協會幾個社會急難救助、公益慈善活動之一，申請資格必定是國立大學的女學生，必需品學兼優、家境清寒，且為證明家庭經濟狀況，還必需提提出財產清冊和繳稅證明，但只要獲得通過，從大一至大四，八個學期都可獲得四萬元助學金，主要目的在幫助這些家境清寒的資優學生安心就學。
台南市會今年接獲台南大學鍾姓女學生的助學申請，鍾父親擔任保全，母親罹患姿勢性高血壓，只要身體移動血壓就會升高，無法工作，一位哥哥就讀成功大學碩士班，家中雖有房子，但媽媽被電話詐騙集團騙走九百萬元，目前每個月需拿出四萬元清償貸款，父親一個月三萬元的薪水加上兄長家教所得，幾乎全部用於還債，致鍾女無法安心就學，功課也直直落。台南市蘭馨協會經查訪後決定伸出援手幫忙，但總會以鍾女已升大三，駁回所請。
童小芸指出，雖然被駁，但台南市會仍決定予以協助，以去年公益盈餘款兩萬元加上今年會費共三萬兩千元，先協助鍾女度過這個學期的難關。
童小芸表示，國際蘭馨「蘭馨愛，讓夢想起飛」助學方案主要對是高三升大一、品學兼優的女學生，有此需要的青年學子都可嘗試向各地蘭馨分會提出申請。
除「蘭馨愛，讓夢想起飛」助學方案之外，國際蘭馨還有協助單親媽媽急難救助計畫，過去就有案例獲得國際總會十五萬元台幣的補助。另外，還有女青年事業支援計畫，協助辦理女青年創業就業輔導座談，每場可申請經費五萬元，協助想創業的女青年夢想起飛。