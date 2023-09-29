合體富邦悍將Angels啦啦隊 新北技職學生球場應援體驗職場情境
為讓技職院校藝術群學生感受最夯的職業啦啦隊職場情境，新北市教育局日前攜手富邦悍將棒球隊Fubon Angels啦啦隊，於新莊棒球場辦理「新北技職ANGELS正式登場」活動，由技職學校學生擔任開場表演及局間啦啦隊應援舞，真實體驗一日啦啦隊日常，也讓參與應援的學生揮汗吶喊「太熱血啦」。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府教育局長張明文表示，今年的世界棒球經典賽，台灣啦啦隊應援躍上國際版面，讓應援經濟再度受到關注，特別精心連結新北在地富邦悍將棒球隊資源，邀請Fubon Angels帶領進行棒球應援舞蹈教學，將藝術群相關科別學生分為開場舞組及應援舞組的表演，讓學生們練習到富邦悍將在球場上的所有舞曲，親身體驗啦啦隊的日常工作。
莊敬高職學生陳莘妮說到，能在球場上與漂亮的Fubon Angels一起應援覺得很新鮮，她們的笑容、舞蹈實力及臨危不亂的反應，都讓自己覺得佩服及值得學習；雖然練習應援舞曲的過程很辛苦，且要記好每位球員的專屬登場曲，當真正上台跟觀眾互動時，全場熱血沸騰的渲染力更是令人震撼。
本身就是富邦悍將超級球迷的樹人家商學生林玉喧提到，一聽到教育局辦理跟富邦的啦啦隊體驗活動，第一個就報名參加，覺得自己非常幸運，竟然能有機會與Fubon Angels並列在應援台上，帶動觀眾為偶像們賣力加油，真的有夢想成真的感覺。
新北市政府教育局指出，感謝富邦悍將棒球隊及Fubon Angels專業舞者指導，給予不同專長及興趣孩子更多元的舞台，透過攜手產業界提供懷抱夢想學生圓夢的機會，期許未來成為專業技能人才，展現自信，在每個舞台發光發熱。