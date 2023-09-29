小犬颱風將生成！日本氣象廳發「烈風警報」 1關鍵恐逼近台灣
位在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，高機率生成今年第14號颱風「小犬」！日本氣象廳稍早發布GW（烈風警告），代表有機會在24小時內增強成為「小犬颱風」。中央氣象署預估路徑會從巴士海峽到琉球海面，或台灣附近都有可能，主要還是要看北太平洋高壓強度決定，若太平洋高壓強度較強，小犬颱風路徑將逼近台灣；日前歐洲預報路徑預測比較靠近台灣，會往巴士海峽到台灣本島東方；美國預報認為颱風往北轉走機率高；日本氣象廳預估路徑會往台灣方向前進。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員林定宜指出，雖然颱風生成的變數比較大，但日本氣象廳發布「烈風警告」後，代表24小時內有機會生成，該熱帶性低氣壓未來發展的可能性高、發展條件也不錯。
林定宜說明，氣象署預估路徑小犬颱風生成後，會往西北西方向移動，也就是台灣東南部方向，但目前不確定性大，要視北邊太平壓高壓強弱決定，若是太平洋高壓強度較強，路徑將偏西接近台灣；若太平洋高壓較弱，路徑將往北偏往琉球遠離，目前預估在10月4日、5日影響台灣。
至於各國模式預測路徑分佈區域廣，歐洲預報路徑會偏向台灣南邊，但路徑分散區域大，從巴士海峽到台灣東方都有機會；美國模式預測路徑往北轉走機率大，從巴士海峽到日本琉球都有機會；日本預估路徑則是往台灣方向前進，目前不確定因素多，要等到中秋連假後才會更加準確。