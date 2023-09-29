許家印前妻傳7月已離開香港！行蹤成謎 遭疑「技術性離婚」脫產
中國恆大集團創辦人許家印傳出被警方上銬帶走，處於「監視居住」狀態，連他的二兒子和多名恆大高管也都被帶走調查。恆大集團昨（28）日在香港證交所發布公告，證實收到通知，許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。而許家印的前妻丁玉梅，如今也被傳已於7月底離開香港，行蹤成謎。丁玉梅與許家印更被質疑是「技術性離婚」，提前將兩人名下數百億人民幣的財產轉移到海外。
記者倪浩軒/綜合報導
根據騰訊新聞報導，早在恆大8月在美國宣布申請破產保護時，外界就有質疑許家印與丁玉梅是技術性離婚，但恆大集團方面僅低調回應「不清楚，沒有消息」。
而騰訊新聞引述知情人士說法，稱丁玉梅在7月下旬前人一直在香港，協助恆大集團處理債務重整事宜，但是在得知有企業因許家印遭到當局調查後，就買機票飛離香港，去向不明。
根據《21世紀經濟報導》報導，恆大集團多年累計的分紅，已透過英屬維京群島和開曼群島的離岸公司，轉移到許家印與丁玉梅兩人手中，並最終由丁玉梅帶往境外，據稱金額達到500億人民幣。許家印與丁玉梅離婚，以及替兒子辦理23億人民幣的信託基金，都被質疑是在提前脫產，為自己遭到破產清算做準備。
不過，許家印與丁玉梅的財產分配，以及離婚協議的內容為何，從未獲得兩人或恆大集團證實。有中國法律界人士聲稱，婚內產生的共同債務仍需共同償還，無法靠離婚來達到債務隔離之目的。