北約成員斯洛伐克將大選　親俄前執政黨可能上台

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但當前光景很可能因費科重新上台而改觀。費科毫不掩飾他的親俄立場，認為是「烏克蘭納粹與法西斯分子」激起俄國入侵，論調與俄國總統蒲亭合理化侵烏藉口如出一轍。
費科呼籲斯洛伐克政府停止提供烏克蘭武器，還說若他當總理，斯洛伐克不會再援烏新一輪彈藥，此外他也反對烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）。
斯洛伐克智庫「公共事務研究所」（Institute of Public Affairs）政治分析師梅塞尼柯夫（Grigorij Meseznikov）表示，如同許多親俄者般，費科也自認為他的出發點有助和平。
梅塞尼柯夫告訴CNN：「費科與他的盟友主張不應再給烏克蘭武器，因為會讓戰爭沒完沒了。他們的邏輯是不給武器，沒東西打戰爭很快就會結束、就能和平。本質上他們根本不是追求和平，就是親俄罷了。」
費科曾於2006到2010年、2012到2018年兩度擔任斯洛伐克總理，當總理的時間超過10年。他在2018年3月因揭弊的調查記者庫奇亞克（Jan Kuciak）與未婚妻遭謀殺、引爆數週示威潮後被迫請辭。
庫奇亞克揭露斯國菁英階層貪腐，包含一些人能直通費科及所屬方向黨（SMER）。斯洛伐克選民隨後於2020年大選時揚棄方向黨，給中間偏右平民黨（OLaNO）機會。
平民黨上台起初被視為新活力，但後來也讓選民失望。黨魁馬托維奇（Igor Matovic）白手起家致富，高舉反貪大旗、允諾將國家「打掃乾淨」而勝出。但馬托維奇的肅貪信譽很快就掉漆，自己後來還承認碩士論文抄襲，所領導的內閣團隊內訌不斷。
在片面決定向俄國採購COVID-19疫苗激起聯合內閣盟黨「逼宮」後，馬托維奇2021年就被迫下台，與財長赫格（Eduard Heger）對調，但內閣紛亂未歇。
隨斯洛伐克因疫情與俄國侵烏等衝擊，內鬥與派系衝突終於讓聯合內閣去年12月瓦解，赫格雖轉為看守總理，但仍於今年5月去職改由技術官僚奧多（Ludovit Odor）接手。這幾年政壇的動盪給費科又一次機會。
位於捷克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）的國安智庫GlobSec所作一份民調顯示，只有40%的受訪斯洛伐克民眾覺得俄國需為侵烏負責，在中東歐-波羅的海8國裡最低。過去曾與斯洛伐克同屬一國的捷克，71%的受訪者歸咎俄國。
這份民調還顯示，竟有50%的斯洛伐克人把長年盟友的美國視為安全威脅。CNN認為這是因政府內鬥與幾樁矚目性貪腐醜聞削弱當地人對公共機制的信任感，從而讓虛假訊息與認知作戰有機可乘。
斯洛伐克將於30日大選。「衛報」（Guardian）引述由民調機構AKO於20到26日所做的最新民調顯示，親歐的進步斯洛伐克（Progressive Slovakia）支持率18%暫居第一，但親俄前總理費科的方向黨以17.7%緊追在後，中間偏左的聲量黨（Hlas）15%居第3。（譯者：陳亦偉）1120929